В Совфеде допустили блокировку всех VPN-сервисов с марта 2024 года
Роскомнадзор с 1 марта 2024 г. сможет заблокировать в магазинах приложений все VPN-сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам. Об этом в комментарии «РИА Новости» заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
«С 1 марта 2024 г. вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», – сказал он.
Ранее в интервью ТАСС Шейкин рассказал, что направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву письмо, в котором предложил ограничить загрузку VPN-сервисов в магазин приложений RuStore при несоблюдении российского законодательства «в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации».
18 сентября Роскомнадзор опубликовал проект приказа, в котором перечислены критерии для блокировки сайтов с информацией, позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России. Поводом для блокировки могут стать описание достоинств сервисов, способов и методов доступа в ним, а также предложения по загрузке специальных программ. Приказ может вступить в силу с 1 марта 2024 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г.
Позже Шадаев сообщил, что в России не планируют вводить ответственность за использование заблокированных VPN-сервисов. 6 сентября председатель комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн заявил, что запрещать VPN-сервисы и привлекать кого-либо к ответственности за их использование нельзя, так как это не решит проблему возможной передачи данных пользователей третьим лицам.
В марте – июле 2022 г. Россия занимала второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов: за первые три недели июля прошлого года такие сервисы в стране установили более 12 млн раз. В декабре 2022 г. Шадаев заявил, что VPN-сервисы в России «не приживаются»: увеличившаяся доля трафика VPN вернулась на весенние показатели.