Россия вышла на второе место по скачиванию VPN-сервисов

По данным сервиса Google Trends, который оценивает запросы пользователей в поисковике, пик популярности запросов со словом VPN в России был 13-19 марта, а затем он снижался с небольшими всплесками 29 мая – 4 июня и 17-23 июля. Чаще всего VPN искали в Google в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Калининградской и Ярославской областях. По оценке сервиса, сверхпопулярными стали запросы, связанные с американскими сервисами 1.1.1.1 и Lantern, канадским Psiphon и пакистанским Super VPN.