Россия вышла на второе место по скачиванию VPN-сервисов
Россия в марте-июле занимала второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов: за первые три недели июля такие сервисы в стране установили более 12 млн раз, сообщил РБК со ссылкой на статистику сервиса анализа рынка мобильных приложений AppMagic. В январе этого года Россия занимала 16-е место с 2 млн скачиваний, а в июле – 15-е место с 2,7 млн.
Последние полгода первое место по числу загрузок VPN-сервисов занимала Индия, а в пятерку входили также Пакистан, Индонезия и США.
Аналитики привели показатель Lifetime Downloads – совокупное количество скачиваний из магазинов приложений с 2015 г. и до текущего момента. Для наиболее популярных среди россиян сервисов этот показатель составил: VPN — Super Unlimited Proxy — 14,36 млн скачиваний, Turbo VPN — Secure VPN Proxy - 12,8 млн, Secure VPN－Safer Internet – 12,08 млн скачиваний, VPN Proxy Master — Safer Vpn и 1.1.1.1: Faster & Safer Internet – по 10,8 млн. Это от 5 до 20% Lifetime Downloads перечисленных сервисов в мире, отметили эксперты.
По данным сервиса Google Trends, который оценивает запросы пользователей в поисковике, пик популярности запросов со словом VPN в России был 13-19 марта, а затем он снижался с небольшими всплесками 29 мая – 4 июня и 17-23 июля. Чаще всего VPN искали в Google в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Калининградской и Ярославской областях. По оценке сервиса, сверхпопулярными стали запросы, связанные с американскими сервисами 1.1.1.1 и Lantern, канадским Psiphon и пакистанским Super VPN.
Представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Ростелекома» не стали комментировать, как изменился трафик VPN-сервисов российских пользователей за последний месяц или год. Рост загрузок может быть связан как с увеличением их аудитории на фоне блокировки популярных ресурсов, так и с ограничениями в отношении популярных VPN, уверен руководитель АНО «Цифровая культура» Иван Бегтин.
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