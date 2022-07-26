Газета
Технологии

Россия вышла на второе место по скачиванию VPN-сервисов

Ведомости

Россия в марте-июле занимала второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов: за первые три недели июля такие сервисы в стране установили более 12 млн раз, сообщил РБК со ссылкой на статистику сервиса анализа рынка мобильных приложений AppMagic. В январе этого года Россия занимала 16-е место с 2 млн скачиваний, а в июле – 15-е место с 2,7 млн.

Последние полгода первое место по числу загрузок VPN-сервисов занимала Индия, а в пятерку входили также Пакистан, Индонезия и США.

Аналитики привели показатель Lifetime Downloads – совокупное количество скачиваний из магазинов приложений с 2015 г. и до текущего момента. Для наиболее популярных среди россиян сервисов этот показатель составил: VPN — Super Unlimited Proxy — 14,36 млн скачиваний, Turbo VPN — Secure VPN Proxy - 12,8 млн, Secure VPN－Safer Internet – 12,08 млн скачиваний, VPN Proxy Master — Safer Vpn и 1.1.1.1: Faster & Safer Internet – по 10,8 млн. Это от 5 до 20% Lifetime Downloads перечисленных сервисов в мире, отметили эксперты.

По данным сервиса Google Trends, который оценивает запросы пользователей в поисковике, пик популярности запросов со словом VPN в России был 13-19 марта, а затем он снижался с небольшими всплесками 29 мая – 4 июня и 17-23 июля. Чаще всего VPN искали в Google в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Калининградской и Ярославской областях. По оценке сервиса, сверхпопулярными стали запросы, связанные с американскими сервисами 1.1.1.1 и Lantern, канадским Psiphon и пакистанским Super VPN.

Представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Ростелекома» не стали комментировать, как изменился трафик VPN-сервисов российских пользователей за последний месяц или год. Рост загрузок может быть связан как с увеличением их аудитории на фоне блокировки популярных ресурсов, так и с ограничениями в отношении популярных VPN, уверен руководитель АНО «Цифровая культура» Иван Бегтин.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных