Хинштейн: блокировкой VPN проблему передачи данных пользователей не решить

Нельзя запрещать VPN-сервисы и привлекать к ответственности за их использование, так как блокировки не решат проблему возможной передачи третьим лицам данных пользователей. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн.