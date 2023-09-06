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Технологии

Хинштейн: блокировкой VPN проблему передачи данных пользователей не решить

Ведомости

Нельзя запрещать VPN-сервисы и привлекать к ответственности за их использование, так как блокировки не решат проблему возможной передачи третьим лицам данных пользователей. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн.

«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», – написал Хинштейн.

Глава думского комитета отметил, что российские пользователи перешли на отечественные платформы, поэтому обходы блокировок не носят массового характера. Он подчеркнул, что основная проблема состоит в том, что пользователи VPN-сервисов не до конца осознают риски для их цифровой безопасности.

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«Большинство создателей таких сервисов собирают персональные данные и историю активности пользователей, после чего могут их передавать третьим лицам. Важно систематически доносить это до людей. Блокировками эту проблему не решить», – считает Хинштейн.

Ранее член Совете Федерации Артем Шейкин сообщил РИА «Новости», что направил в Роскомнадзор письмо с просьбой проверить выполнение VPN-сервисами законодательства и при необходимости заблокировать их и удалить из RuStore. 

1 сентября Минцифры России опубликовало законопроект, который предполагает разрешить Роскомнадзору ограничивать работу сайтов, где содержится информация о способах и методах обхода блокировок в России. VPN-сервисы, которыми россияне стали пользоваться после блокировки ряда СМИ и зарубежных соцсетей, в проекте не упоминаются. Документ находится на этапе общественного обсуждения, который должен завершиться 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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