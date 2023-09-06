Хинштейн: блокировкой VPN проблему передачи данных пользователей не решить
Нельзя запрещать VPN-сервисы и привлекать к ответственности за их использование, так как блокировки не решат проблему возможной передачи третьим лицам данных пользователей. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн.
«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», – написал Хинштейн.
Глава думского комитета отметил, что российские пользователи перешли на отечественные платформы, поэтому обходы блокировок не носят массового характера. Он подчеркнул, что основная проблема состоит в том, что пользователи VPN-сервисов не до конца осознают риски для их цифровой безопасности.
«Большинство создателей таких сервисов собирают персональные данные и историю активности пользователей, после чего могут их передавать третьим лицам. Важно систематически доносить это до людей. Блокировками эту проблему не решить», – считает Хинштейн.
Ранее член Совете Федерации Артем Шейкин сообщил РИА «Новости», что направил в Роскомнадзор письмо с просьбой проверить выполнение VPN-сервисами законодательства и при необходимости заблокировать их и удалить из RuStore.
1 сентября Минцифры России опубликовало законопроект, который предполагает разрешить Роскомнадзору ограничивать работу сайтов, где содержится информация о способах и методах обхода блокировок в России. VPN-сервисы, которыми россияне стали пользоваться после блокировки ряда СМИ и зарубежных соцсетей, в проекте не упоминаются. Документ находится на этапе общественного обсуждения, который должен завершиться 15 сентября.