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Глава Минцифры заявил, что VPN-сервисы в России «не приживаются»

Ведомости

Доля пользующихся VPN россиян после роста летом вернулась к весенним значениям, эти сервисы в России «не приживаются», заявил на заседании в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

«В общем, VPN в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели», – сказал он.

Шадаев пояснил, что в России была создана система блокирования доступа к нарушающим законодательство ресурсам в рамках закона о суверенном интернете, значительная часть трафика уже проходит через нее.

Ранее в ноябре Минцифры потребовало от ряда госкомпаний, госкорпораций и крупных банков отчитаться об использовании VPN-сервисов. В письме, разосланном в госструктуры и банки, министерство попросило «в возможно короткие сроки» уточнить, какие VPN-сервисы они используют или планируют использовать, а также в каких целях они это делают и в каких локациях.

Как сообщалось ранее, Россия в марте-июле заняла второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов, уступив только Индии.

Ранее по теме: «Лаборатория Касперского» прекратит работу своего VPN-приложения в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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