Глава Минцифры заявил, что VPN-сервисы в России «не приживаются»
Доля пользующихся VPN россиян после роста летом вернулась к весенним значениям, эти сервисы в России «не приживаются», заявил на заседании в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев, передает «Интерфакс».
«В общем, VPN в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели», – сказал он.
Шадаев пояснил, что в России была создана система блокирования доступа к нарушающим законодательство ресурсам в рамках закона о суверенном интернете, значительная часть трафика уже проходит через нее.
Ранее в ноябре Минцифры потребовало от ряда госкомпаний, госкорпораций и крупных банков отчитаться об использовании VPN-сервисов. В письме, разосланном в госструктуры и банки, министерство попросило «в возможно короткие сроки» уточнить, какие VPN-сервисы они используют или планируют использовать, а также в каких целях они это делают и в каких локациях.
Как сообщалось ранее, Россия в марте-июле заняла второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов, уступив только Индии.