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«Лаборатория Касперского» прекратит работу своего VPN-приложения в России

Ведомости

«Лаборатория Касперского» прекратит работу своего VPN-приложения Kaspersky Secure Connection в России, следует из сообщения в официальном блоге компании.

«VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму», — говорится в сообщении.

Платная версия Kaspersky Secure Connection будет продаваться до конца декабря 2022 г. Если пользователь уже приобрел продукт компании и активировали его, то приложение продолжит работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки. Изменения в работе не затронут никакие иные страны, кроме России.

Бесплатная версия Kaspersky Secure Connection будет доступна до 15 ноября 2022 г. После этого срока воспользоваться бесплатным продуктом в России уже не получится, добавили в пресс-службе.

Ранее Минцифры потребовало от ряда госкомпаний, госкорпораций и крупных банков отчитаться об использовании VPN-сервисов. В письме, разосланном в госструктуры и банки, министерство попросило «в возможно короткие сроки» уточнить, какие VPN-сервисы они используют или планируют использовать, а также в каких целях они это делают и в каких локациях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных