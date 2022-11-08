«Лаборатория Касперского» прекратит работу своего VPN-приложения в России

Ранее Минцифры потребовало от ряда госкомпаний, госкорпораций и крупных банков отчитаться об использовании VPN-сервисов. В письме, разосланном в госструктуры и банки, министерство попросило «в возможно короткие сроки» уточнить, какие VPN-сервисы они используют или планируют использовать, а также в каких целях они это делают и в каких локациях.