«Лаборатория Касперского» прекратит работу своего VPN-приложения в России
«Лаборатория Касперского» прекратит работу своего VPN-приложения Kaspersky Secure Connection в России, следует из сообщения в официальном блоге компании.
«VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму», — говорится в сообщении.
Платная версия Kaspersky Secure Connection будет продаваться до конца декабря 2022 г. Если пользователь уже приобрел продукт компании и активировали его, то приложение продолжит работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки. Изменения в работе не затронут никакие иные страны, кроме России.
Бесплатная версия Kaspersky Secure Connection будет доступна до 15 ноября 2022 г. После этого срока воспользоваться бесплатным продуктом в России уже не получится, добавили в пресс-службе.
Ранее Минцифры потребовало от ряда госкомпаний, госкорпораций и крупных банков отчитаться об использовании VPN-сервисов. В письме, разосланном в госструктуры и банки, министерство попросило «в возможно короткие сроки» уточнить, какие VPN-сервисы они используют или планируют использовать, а также в каких целях они это делают и в каких локациях.
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