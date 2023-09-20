Шадаев: в России не будут наказывать за использование заблокированных VPN-сервисов
В России не планируется введение ответственности за использование заблокированных VPN-сервисов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.
Министр напомнил, что в России блокируются VPN-сервисы, которые не исполняют требование о фильтрации трафика от запрещенного в РФ контента.
В марте - июле 2022 г. Россия занимала второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов: за первые три недели июля такие сервисы в стране установили более 12 млн раз. В декабре 2022 г. Шадаев заявил, что VPN-сервисы в России «не приживаются»: увеличившаяся доля трафика VPN вернулась на весенние показатели.
18 сентября Роскомнадзор опубликовал проект приказа, в котором перечислены критерии для блокировки сайтов с информацией, позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России. Поводом для блокировки могут стать описание достоинств сервисов, способов и методов доступа в ним, а также предложения по загрузке специальных программ. Приказ может вступить в силу с 1 марта 2024 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г.