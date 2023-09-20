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Шадаев: в России не будут наказывать за использование заблокированных VPN-сервисов

Ведомости

В России не планируется введение ответственности за использование заблокированных VPN-сервисов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Министр напомнил, что в России блокируются VPN-сервисы, которые не исполняют требование о фильтрации трафика от запрещенного в РФ контента.

В марте - июле 2022 г. Россия занимала второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов: за первые три недели июля такие сервисы в стране установили более 12 млн раз. В декабре 2022 г. Шадаев заявил, что VPN-сервисы в России «не приживаются»: увеличившаяся доля трафика VPN вернулась на весенние показатели.

18 сентября Роскомнадзор опубликовал проект приказа, в котором перечислены критерии для блокировки сайтов с информацией, позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России. Поводом для блокировки могут стать описание достоинств сервисов, способов и методов доступа в ним, а также предложения по загрузке специальных программ. Приказ может вступить в силу с 1 марта 2024 г. и будет действовать ‎до 1 сентября 2029 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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