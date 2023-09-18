Роскомнадзор разработал критерии блокировки сайтов с информацией об обходе ограничений
Роскомнадзор разработал критерии для блокировки сайтов с информацией, позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России. Приказ может вступить в силу с 1 марта 2024 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г. Проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство обозначает семь поводов для блокировки:
· описание действий, позволяющих получить доступ к запрещенным ресурсам;
· описание способов и методов доступа;
· побуждение к их использованию;
· убеждение в их привлекательности;
· описание достоинств;
· предложения о приобретении доступа к информации или ресурсу, в том числе к программам, позволяющим получить доступ;
· возможность получения доступа к запрещенным ресурсам, в том числе путем загрузки программ.
1 сентября Минцифры РФ опубликовало законопроект, который может разрешить Роскомнадзору ограничивать работу сайтов, где содержится информация о способах и методах обхода блокировок в России. VPN-сервисы в проекте также не упоминаются.
6 сентября председатель комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн заявил, что запрещать VPN-сервисы, как и привлекать кого-либо к ответственности за их использование, нельзя, так как это не решит проблему возможной передачи данных пользователей третьим лицам.