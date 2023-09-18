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Роскомнадзор разработал критерии блокировки сайтов с информацией об обходе ограничений

Ведомости

Роскомнадзор разработал критерии для блокировки сайтов с информацией, позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России. Приказ может вступить в силу с 1 марта 2024 г. и будет действовать ‎до 1 сентября 2029 г. Проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство обозначает семь поводов для блокировки:

·         описание действий, позволяющих получить доступ к запрещенным ресурсам;

·         описание способов и методов доступа;

·         побуждение к их использованию;

·         убеждение в их привлекательности;

·         описание достоинств;

·         предложения о приобретении доступа к информации или ресурсу, в том числе к программам, позволяющим получить доступ;

·         возможность получения доступа к запрещенным ресурсам, в том числе путем загрузки программ.

1 сентября Минцифры РФ опубликовало законопроект, который может разрешить Роскомнадзору ограничивать работу сайтов, где содержится информация о способах и методах обхода блокировок в России. VPN-сервисы в проекте также не упоминаются.

6 сентября председатель комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн заявил, что запрещать VPN-сервисы, как и привлекать кого-либо к ответственности за их использование, нельзя, так как это не решит проблему возможной передачи данных пользователей третьим лицам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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