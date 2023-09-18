Роскомнадзор разработал критерии блокировки сайтов с информацией об обходе ограничений

Роскомнадзор разработал критерии для блокировки сайтов с информацией, позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России. Приказ может вступить в силу с 1 марта 2024 г. и будет действовать ‎до 1 сентября 2029 г. Проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.