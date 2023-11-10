Суд освободил по УДО осужденного по делу Голунова экс-полицейского Коновалова
Зеленоградский городской суд удовлетворил ходатайство экс-полицейского Дениса Коновалова об УДО, сообщил «Ведомостям» его адвокат Алексей Губкин. Потерпевший журналист Иван Голунов присутствовал на судебном заседании и поддержал экс-полицейского.
«Коновалов еще на следствии признал вину, раскаялся, принес мне извинения. Отбыл большую часть наказания. Я не возражал против удовлетворения его ходатайства», – сказал Голунов.
В июне Кирово-Чепецкий райсуд Кировской области смягчил наказание троим бывшим сотрудникам полиции, осужденным по делу Голунова. В исправительный центр ФСИН на принудительные работы из колонии отправили Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Коновалова. Журналист тогда рассказал «Ведомостям», что он не возражал в суде при рассмотрении ходатайств о замене наказания.
Тогда же суд рассматривал аналогичное прошение от экс-полицейского Романа Феофанова. Голунов направлял в суд возражение на замену экс-полицейскому наказания, поскольку он не признал вины, не извинился, и «в том числе потому, что я нахожусь на больничном из-за травмы позвоночника». Он отмечал, что при осмотре на МРТ у него обнаружилась травма именно в тех местах, куда его бил Феофанов. Суд не удовлетворил ходатайство бывшего полицейского.
Голунов был задержан 6 июня 2019 г., ему была вменена статья о сбыте наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), он был помещен в изолятор временного содержания. В полиции заявили, что нашли у него в рюкзаке пять пакетов с мефедроном, а при обыске в его квартире – кокаин и электронные весы. Журналист отрицал свою вину. Коллеги Голунова, часть журналистского сообщества и оппозиции после его ареста начали широкую общественную кампанию в его поддержку, уже 8 июня суд поместил его под домашний арест, а 11 июня все обвинения против Голунова были сняты.
В мае 2021 г. экс-полицейские были признаны виновными и приговорены к срокам от 5 до 12 лет колонии за незаконное задержание и фальсификацию доказательств. Игорь Ляховец, признанный организатором преступления, получил 12 лет лишения свободы, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев — по 8 лет лишения свободы, Денис Коновалов, полностью признавший вину, — пять лет. В декабре прошлого года Мосгорсуд взыскал 1,5 млн руб. с МВД в качестве возмещения морального вреда по иску журналиста.