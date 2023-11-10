Суд освободил по УДО осужденного по делу Голунова экс-полицейского Коновалова

Голунов был задержан 6 июня 2019 г., ему была вменена статья о сбыте наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), он был помещен в изолятор временного содержания. В полиции заявили, что нашли у него в рюкзаке пять пакетов с мефедроном, а при обыске в его квартире – кокаин и электронные весы. Журналист отрицал свою вину. Коллеги Голунова, часть журналистского сообщества и оппозиции после его ареста начали широкую общественную кампанию в его поддержку, уже 8 июня суд поместил его под домашний арест, а 11 июня все обвинения против Голунова были сняты.