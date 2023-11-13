СМИ узнали об отправке в зону спецоперации участника перестрелки на Рочдельской
Вице-президент Союза десантников России Батыр Бекмурадов и подручный «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, принимавший участие в перестрелке на Рочдельской улице в конце 2015 г., был отправлен в зону спецоперации. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Бекмурадов был отправлен в зону спецоперации несколько недель назад из колонии строгого режима в Липецкой области, где отбывал 15-летний срок. Сейчас он командует одним из подразделений.
Уточняется, что Бекмурадов после начала спецоперации несколько раз обращался в ЧВК «Вагнер» и Минобороны с просьбой дать ему возможность применить свои опыт и навыки, но получал отказы.
Бывший майор ВДВ в 2018 г. получил девять лет лишения свободы за участие в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) в составе группы из более чем десяти человек. Позже в его отношении было возбуждено еще одно уголовное дело – об организации похищения американского бизнесмена Бориса Минахи. Сам Бекмурадов подтвердил, что он действительно обсуждал планы по похищению предпринимателя, однако впоследствии от их реализации отказался. В 2021 г. суд признал Бекмурадова виновным в похищении человека и самоуправстве (ст. 163 и ст. 330 УК РФ) и приговорил его еще к шести годам лишения свободы.
Перестрелка у ресторана на Рочдельской улице произошла вечером 14 декабря 2015 г. В конфликте участвовали 10 человек. По версии следствия, причиной конфликта могли стать финансовые разногласия, возникшие на почве долговых обязательств. В результате погибли два человека, еще восемь получили ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более человек, хулиганстве и незаконном обороте оружия.