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СМИ узнали об отправке в зону спецоперации участника перестрелки на Рочдельской

Ведомости

Вице-президент Союза десантников России Батыр Бекмурадов и подручный «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, принимавший участие в перестрелке на Рочдельской улице в конце 2015 г., был отправлен в зону спецоперации. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Бекмурадов был отправлен в зону спецоперации несколько недель назад из колонии строгого режима в Липецкой области, где отбывал 15-летний срок. Сейчас он командует одним из подразделений.

Уточняется, что Бекмурадов после начала спецоперации несколько раз обращался в ЧВК «Вагнер» и Минобороны с просьбой дать ему возможность применить свои опыт и навыки, но получал отказы. 

Бывший майор ВДВ в 2018 г. получил девять лет лишения свободы за участие в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) в составе группы из более чем десяти человек. Позже в его отношении было возбуждено еще одно уголовное дело – об организации похищения американского бизнесмена Бориса Минахи. Сам Бекмурадов подтвердил, что он действительно обсуждал планы по похищению предпринимателя, однако впоследствии от их реализации отказался. В 2021 г. суд признал Бекмурадова виновным в похищении человека и самоуправстве (ст. 163 и ст. 330 УК РФ) и приговорил его еще к шести годам лишения свободы.

Перестрелка у ресторана на Рочдельской улице произошла вечером 14 декабря 2015 г. В конфликте участвовали 10 человек. По версии следствия, причиной конфликта могли стать финансовые разногласия, возникшие на почве долговых обязательств. В результате погибли два человека, еще восемь получили ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более человек, хулиганстве и незаконном обороте оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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