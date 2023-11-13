СМИ узнали об отправке в зону спецоперации участника перестрелки на Рочдельской

Бывший майор ВДВ в 2018 г. получил девять лет лишения свободы за участие в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) в составе группы из более чем десяти человек. Позже в его отношении было возбуждено еще одно уголовное дело – об организации похищения американского бизнесмена Бориса Минахи. Сам Бекмурадов подтвердил, что он действительно обсуждал планы по похищению предпринимателя, однако впоследствии от их реализации отказался. В 2021 г. суд признал Бекмурадова виновным в похищении человека и самоуправстве (ст. 163 и ст. 330 УК РФ) и приговорил его еще к шести годам лишения свободы.