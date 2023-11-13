Жителя Алтая осудили по делу о финансировании экстремистской организации
В Республике Алтай гражданина приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об участии в деятельности и финансировании экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается на сайте Горно-Алтайского городского суда.
Осужденный Зарубин А.В. не только сам финансировал экстремистское объединение, но и организовал сбор средств для него. Как установил суд, он точно знал, что «Союз Славянских Сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») является запрещенным в РФ, однако все равно активно участвовал в его деятельности.
Подсудимый получил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также ограничение свободы на восемь лет. Приговор в силу еще не вступил.
23 октября Чертановский районный суд Москвы отправил бойца ММА Ильяса Якубова в СИЗО за оправдание терроризма. По версии следователей, он снял видео, в котором оправдывал необходимость террористической деятельности. Запись спортсмен разместил в открытом доступе на своей странице в запрещенной на территории РФ социальной сети.
Ранее за призывы к экстремизму при помощи интернета к четырем годам тюрьмы приговорили жителя Камчатки. Его также лишили приобретенного российского гражданства. Как установил Первый Восточный окружной военный суд, осужденный неоднократно публиковал на своей странице «В контакте» призывы к насилию в отношении россиян, в том числе к их расстрелу и сожжению.