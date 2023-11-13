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Жителя Алтая осудили по делу о финансировании экстремистской организации

Ведомости

В Республике Алтай гражданина приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об участии в деятельности и финансировании экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается на сайте Горно-Алтайского городского суда.

Осужденный Зарубин А.В. не только сам финансировал экстремистское объединение, но и организовал сбор средств для него. Как установил суд, он точно знал, что «Союз Славянских Сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») является запрещенным в РФ, однако все равно активно участвовал в его деятельности.

Подсудимый получил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также ограничение свободы на восемь лет. Приговор в силу еще не вступил.

23 октября Чертановский районный суд Москвы отправил бойца ММА Ильяса Якубова в СИЗО за оправдание терроризма. По версии следователей, он снял видео, в котором оправдывал необходимость террористической деятельности. Запись спортсмен разместил в открытом доступе на своей странице в запрещенной на территории РФ социальной сети.

Ранее за призывы к экстремизму при помощи интернета к четырем годам тюрьмы приговорили жителя Камчатки. Его также лишили приобретенного российского гражданства. Как установил Первый Восточный окружной военный суд, осужденный неоднократно публиковал на своей странице «В контакте» призывы к насилию в отношении россиян, в том числе к их расстрелу и сожжению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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