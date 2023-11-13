Жителя Алтая осудили по делу о финансировании экстремистской организации

Ранее за призывы к экстремизму при помощи интернета к четырем годам тюрьмы приговорили жителя Камчатки. Его также лишили приобретенного российского гражданства. Как установил Первый Восточный окружной военный суд, осужденный неоднократно публиковал на своей странице «В контакте» призывы к насилию в отношении россиян, в том числе к их расстрелу и сожжению.