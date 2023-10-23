Суд отправил бойца ММА Ильяса Якубова в СИЗО за оправдание терроризма
Бойца смешанных боевых искусств (Mixed Martial Arts – ММА) Ильяса Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма, заключили под стражу до 11 декабря. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Чертановского суда.
По данным следствия, в октябре 2023 г. 31-летний Якубов записал видео, в котором оправдывал необходимость террористической деятельности. После чего он разместил видеозапись в открытом доступе на своей странице в запрещенной на территории РФ социальной сети.
Якубову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Ранее его объявляли в федеральный розыск. 22 октября Якубова задержали и доставили в подразделение столичного СК.
3 октября по той же статье (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а также по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму при помощи интернета) в колонию общего режима на четыре года отправили жителя Камчатки. Его также лишили приобретенного российского гражданства. По данным следствия, мужчина неоднократно размещал на своей странице в социальной сети «В контакте» призывы к насильственным действиям в отношении россиян, в том числе к их расстрелу и сожжению.