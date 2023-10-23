Суд отправил бойца ММА Ильяса Якубова в СИЗО за оправдание терроризма

3 октября по той же статье (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а также по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму при помощи интернета) в колонию общего режима на четыре года отправили жителя Камчатки. Его также лишили приобретенного российского гражданства. По данным следствия, мужчина неоднократно размещал на своей странице в социальной сети «В контакте» призывы к насильственным действиям в отношении россиян, в том числе к их расстрелу и сожжению.