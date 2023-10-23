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Суд отправил бойца ММА Ильяса Якубова в СИЗО за оправдание терроризма

Ведомости

Бойца смешанных боевых искусств (Mixed Martial Arts – ММА) Ильяса Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма, заключили под стражу до 11 декабря. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Чертановского суда.

По данным следствия, в октябре 2023 г. 31-летний Якубов записал видео, в котором оправдывал необходимость террористической деятельности. После чего он разместил видеозапись в открытом доступе на своей странице в запрещенной на территории РФ социальной сети.

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Якубову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Ранее его объявляли в федеральный розыск. 22 октября Якубова задержали и доставили в подразделение столичного СК.

3 октября по той же статье (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а также по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму при помощи интернета) в колонию общего режима на четыре года отправили жителя Камчатки. Его также лишили приобретенного российского гражданства. По данным следствия, мужчина неоднократно размещал на своей странице в социальной сети «В контакте» призывы к насильственным действиям в отношении россиян, в том числе к их расстрелу и сожжению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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