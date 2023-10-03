Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму

По информации УФСБ, это уже второе такое решение по подобному делу. В частности, ранее один из бывших граждан республик СНГ, вступивший в российское гражданство в 2009 г., «смонтировал и разместил на своей странице в одной из социальных сетей видеоролики, одобряющие действия боевиков на территории Чеченской Республики, в том числе жестокие убийства российских военнослужащих». В УФСБ не уточнили, когда именно произошел этот инцидент. Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.