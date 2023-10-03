Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму
Жителя Камчатки лишили приобретенного российского гражданства за призывы к экстремизму в отношении россиян. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Камчатскому краю в комментарии агентству «Камчатка-информ».
Первый Восточный окружной военный суд, который расследовал это дело, установил, что в период с июня 2020 г. по февраль 2022 г. бывший гражданин Украины неоднократно размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям в отношении россиян, в том числе к их расстрелу и сожжению.
В результате суд признал его виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и призывах к экстремизму при помощи интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Сейчас мужчина отбывает наказание в колонии общего режима, его приговорили к четырем годам лишения свободы, пишет издание.
Помимо этого, в результате суд постановил отменить решение УФМС по региону о приеме осужденного в российское гражданство. В УФСБ напомнили, что он вступил в него в марте 2014 г., тогда же он отказался от украинского паспорта.
По информации УФСБ, это уже второе такое решение по подобному делу. В частности, ранее один из бывших граждан республик СНГ, вступивший в российское гражданство в 2009 г., «смонтировал и разместил на своей странице в одной из социальных сетей видеоролики, одобряющие действия боевиков на территории Чеченской Республики, в том числе жестокие убийства российских военнослужащих». В УФСБ не уточнили, когда именно произошел этот инцидент. Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.
В апреле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства при определенных ситуациях, при которых под угрозой оказывается национальная безопасность страны. Согласно документу, его можно будет лишиться за призывы к экстремизму (ст. 280 УК РФ), дискредитацию ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ), призывы к введению мер ограничительного характера в отношении России и ее граждан (ст. 284.2 УК РФ), реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ), нарушение территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ) и др. Закон вступил в силу 26 октября 2023 г.