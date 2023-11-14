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Общество

Дума одобрила выплату маткапитала лишь на имеющих гражданство по рождению детей

Ведомости

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, которым предлагается выплачивать материнский капитал только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только на ребенка, который является гражданином РФ по рождению. Об этом сообщила пресс-служба ГД.

Законопроект был внесен в августе группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым, а также сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным.

«Согласно нашим предложениям, маткапитал будет выплачиваться на ребенка, имеющего гражданство по рождению, это значит, что он появляется в семье, в которой хотя бы один из родителей имеет гражданство РФ. Средства маткапитала не будут выплачиваться в тех случаях, когда родитель приобретает гражданство РФ, имея уже ребенка-негражданина», – рассказал Нилов в комментарии «Интерфаксу».

Как уточняется в пояснительной записке, право на маткапитал возникает при соблюдении этих условий независимо от места жительства заявителей. Ввести изменения предлагается с 1 января 2024 г.

26 октября стало известно, что в Госдуме предлагают ограничить выдачу материнского капитала за первого ребенка возрастом матери до 25-30 лет. Корректировка программы маткапитала может произойти при ее продлении после 2026 г. В документе говорится о снижении суммарного коэффициента рождаемости в последние годы. В то же время, когда маткапитал выплачивался только за второго ребенка, суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 г. вырос с 1,3 до 1,7–1,8, отметили депутаты.

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Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.

По данным Социального фонда, в прошлом году россияне получили 911 902 сертификата на материнский капитал. Сейчас сумма составляет почти 587 000 руб. на первого ребенка и чуть более 775 000 руб. на второго. В 2024 г. сумма выплаты на первого ребенка достигнет почти 631 000 руб., на второго ребенка – около 834 000 руб.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

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