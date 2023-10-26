В России могут ограничить возраст получения маткапитала

Программу маткапитала предлагается скорректировать при ее продлении после 2026 г. Соответствующее обращение депутаты направили в правительство РФ. В документе говорится о снижении суммарного коэффициента рождаемости в последние годы. В то же время, когда маткапитал выплачивался только за второго ребенка, суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 г. вырос с 1,3 до 1,7–1,8, отметили депутаты.