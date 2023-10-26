Газета
Общество

В России могут ограничить возраст получения маткапитала

Ведомости

Ряд депутатов Госдумы предлагают ограничить выдачу материнского капитала за первого ребенка возрастом матери до 25-30 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую.

Программу маткапитала предлагается скорректировать при ее продлении после 2026 г. Соответствующее обращение депутаты направили в правительство РФ. В документе говорится о снижении суммарного коэффициента рождаемости в последние годы. В то же время, когда маткапитал выплачивался только за второго ребенка, суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 г. вырос с 1,3 до 1,7–1,8, отметили депутаты.

В правительстве заявили, что при принятии решения о продлении программы следует «комплексно пересмотреть подходы к реализации предоставления» маткапитала. Там добавили, что при определении таких подходов нужно учитывать складывающиеся демографические вызовы и полученный эффект от программы.

В Минтруде заявили, что в 2024-2026 гг. финансирование на эту меру поддержки заложено в полном объеме. При принятии решения о продлении программы маткапитала будет анализироваться ее эффективность и подходы к ее предоставлению, подчеркнули в ведомстве.

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста. 

По данным Социального фонда, в прошлом году россияне получили 911 902 сертификата на материнский капитал. Сейчас сумма составляет почти 587 000 руб. на первого ребенка и чуть более 775 000 руб. на второго. В 2024 г. сумма выплаты на первого ребенка достигнет почти 631 000 руб., на второго ребенка – около 834 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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