Маткапитал в 2024 году составит почти 631 000 рублей на первого ребенка
Размер материнского капитала на первого ребенка после индексации в следующем году составит почти 631 000 руб., заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России». Трансляция мероприятия велась на странице ЕР во «ВКонтакте».
«Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 г. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 000 руб., на второго ребенка – около 834 000 руб., если семья не получала сертификат на первого малыша», – рассказал он.
Всего маткапитал в следующем году получат свыше 1 млн семей, добавил Котяков. Министр также рассказал, что единое пособие на детей до 17 лет, предоставляемое семьям с доходом меньше прожиточного минимума, сейчас получают родители более 9,8 млн детей, а также 336 000 будущих мам на ранних срока беременности.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. На нее могут претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей с 1 января 2007 г., женщины, родившие первого ребенка с 1 января 2020 г., мужчины, если они единственные усыновители второго, третьего и последующих детей по решению суда с 1 января 2007 г., и др.
По данным Социального фонда, в прошлом году россияне получили 911 902 сертификата на материнский капитал. Сегодня сумма составляет 775 628 руб. на второго ребенка и 586 947 руб. на первого.
Как писали ранее «Ведомости», расходы «детского бюджета» в 2024 г. составят 3 трлн руб., что на 200 млрд руб. больше, чем в текущем году. Самая крупная мера – выплата пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Минфин оценил расходы в 1,3 трлн руб. Маткапитал обойдется бюджету в 207,2 млрд руб.