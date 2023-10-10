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Общество

Маткапитал в 2024 году составит почти 631 000 рублей на первого ребенка

Ведомости

Размер материнского капитала на первого ребенка после индексации в следующем году составит почти 631 000 руб., заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России». Трансляция мероприятия велась на странице ЕР во «ВКонтакте».

«Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 г. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 000 руб., на второго ребенка – около 834 000 руб., если семья не получала сертификат на первого малыша», – рассказал он.

Всего маткапитал в следующем году получат свыше 1 млн семей, добавил Котяков. Министр также рассказал, что единое пособие на детей до 17 лет, предоставляемое семьям с доходом меньше прожиточного минимума, сейчас получают родители более 9,8 млн детей, а также 336 000 будущих мам на ранних срока беременности. 

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. На нее могут претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей с 1 января 2007 г., женщины, родившие первого ребенка с 1 января 2020 г., мужчины, если они единственные усыновители второго, третьего и последующих детей по решению суда с 1 января 2007 г., и др.

Ранее по теме: Минфин оценил расходы «детского бюджета» в 3 трлн рублей

По данным Социального фонда, в прошлом году россияне получили 911 902 сертификата на материнский капитал. Сегодня сумма составляет 775 628 руб. на второго ребенка и 586 947 руб. на первого.

Как писали ранее «Ведомости», расходы «детского бюджета» в 2024 г. составят 3 трлн руб., что на 200 млрд руб. больше, чем в текущем году. Самая крупная мера – выплата пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Минфин оценил расходы в 1,3 трлн руб. Маткапитал обойдется бюджету в 207,2 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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