Обвиняемая в убийстве военкора Татарского частично признала вину
В Санкт-Петербурге начались слушания по делу Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она обвиняется в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. В ходе слушаний она частично признала свою вину., передает «РИА Новости».
По данным следствия, за подготовку преступления девушка получила 132 000 руб. деньги поступили на криптокошелек. Обвиняемая заявила, что признает вину только частично. По словам Треповой, она не знала, что в принесенной ею на встречу с Татарским (настоящее имя – Максим Фомин) статуэтке была взрывчатка. Девушка якобы полагала, что внутри находилось прослушивающее устройство. Самодельное взрывное устройство активировали с помощью эстонской сим-карты, сообщил гособвинитель, передает ТАСС.
Трепова обвиняется в совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), а также в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и поддельных документов с целью скрыть другое преступление (ч. 4 ст. 327 УК РФ).
Взрыв в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля 2023 г. В результате погиб военный корреспондент Татарский. Еще 52 человека были ранены. По версии следствия, Трепова, работая с кураторами, находившимися на территории Украины, передала Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой. На следующий день после взрыва ее задержали.
На данный момент также задержан Дмитрий Касинцев, который помог Треповой спрятаться в его квартире после происшествия. Он будет под домашним арестом до 18 апреля 2024 г. включительно. Мужчину обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ).