Обвиняемая в убийстве военкора Татарского частично признала вину

По данным следствия, за подготовку преступления девушка получила 132 000 руб. деньги поступили на криптокошелек. Обвиняемая заявила, что признает вину только частично. По словам Треповой, она не знала, что в принесенной ею на встречу с Татарским (настоящее имя – Максим Фомин) статуэтке была взрывчатка. Девушка якобы полагала, что внутри находилось прослушивающее устройство. Самодельное взрывное устройство активировали с помощью эстонской сим-карты, сообщил гособвинитель, передает ТАСС.