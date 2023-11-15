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Скончался один из потерпевших при теракте против военкора Татарского

Ведомости

На суде по делу в отношении Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщили о смерти одного из потерпевших при теракте в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает «Коммерсант».

«В перерыве поступила информация, что один из потерпевших скончался», – сказал судья, не уточняя причину смерти.

Адвокату Треповой Даниилу Берману, по его словам, до заявления судьи было неизвестно о смерти потерпевшего. По информации издания, погибший должен был давать показания на заседании.

По информации RT, потерпевший при теракте скончался еще 1 ноября. Его смерть не связана со взрывом в Санкт-Петербурге: мужчина встретился с другом в кафе, заказал рыбное блюдо, а во время еды стал задыхаться. Через полчаса после того, как пострадавшего доставили в больницу, медики зафиксировали его смерть.

Взрыв в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля 2023 г. В результате погиб военный корреспондент Татарский. Еще 52 человека были ранены. По версии следствия, Трепова, работая с кураторами, находившимися на территории Украины, передала Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой. На следующий день после взрыва ее задержали.

Слушания по делу Треповой начались в Санкт-Петербурге 15 ноября. По данным следствия, за подготовку преступления девушка получила 132 000 руб., деньги поступили на криптокошелек. Трепова заявила, что признает вину только частично. По словам обвиняемой, она не знала, что в принесенной ею на встречу с Татарским (настоящее имя – Максим Фомин) статуэтке была взрывчатка. Девушка якобы полагала, что внутри находилось прослушивающее устройство. Самодельное взрывное устройство активировали с помощью эстонской сим-карты

Трепова обвиняется в совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), а также в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и поддельных документов с целью скрыть другое преступление (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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