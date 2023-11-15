Скончался один из потерпевших при теракте против военкора Татарского

По информации RT, потерпевший при теракте скончался еще 1 ноября. Его смерть не связана со взрывом в Санкт-Петербурге: мужчина встретился с другом в кафе, заказал рыбное блюдо, а во время еды стал задыхаться. Через полчаса после того, как пострадавшего доставили в больницу, медики зафиксировали его смерть.