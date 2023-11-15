Скончался один из потерпевших при теракте против военкора Татарского
На суде по делу в отношении Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщили о смерти одного из потерпевших при теракте в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает «Коммерсант».
«В перерыве поступила информация, что один из потерпевших скончался», – сказал судья, не уточняя причину смерти.
Адвокату Треповой Даниилу Берману, по его словам, до заявления судьи было неизвестно о смерти потерпевшего. По информации издания, погибший должен был давать показания на заседании.
По информации RT, потерпевший при теракте скончался еще 1 ноября. Его смерть не связана со взрывом в Санкт-Петербурге: мужчина встретился с другом в кафе, заказал рыбное блюдо, а во время еды стал задыхаться. Через полчаса после того, как пострадавшего доставили в больницу, медики зафиксировали его смерть.
Взрыв в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля 2023 г. В результате погиб военный корреспондент Татарский. Еще 52 человека были ранены. По версии следствия, Трепова, работая с кураторами, находившимися на территории Украины, передала Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой. На следующий день после взрыва ее задержали.
Слушания по делу Треповой начались в Санкт-Петербурге 15 ноября. По данным следствия, за подготовку преступления девушка получила 132 000 руб., деньги поступили на криптокошелек. Трепова заявила, что признает вину только частично. По словам обвиняемой, она не знала, что в принесенной ею на встречу с Татарским (настоящее имя – Максим Фомин) статуэтке была взрывчатка. Девушка якобы полагала, что внутри находилось прослушивающее устройство. Самодельное взрывное устройство активировали с помощью эстонской сим-карты
Трепова обвиняется в совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), а также в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и поддельных документов с целью скрыть другое преступление (ч. 4 ст. 327 УК РФ).