Суд в Грозном по делу о сожжении Корана перенес заседание из-за неявки имамов

В августе стало известно, что обвиняемого в СИЗО избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. Эти действия также были записаны на видео и опубликованы. 25 сентября Рамзан Кадыров заявил, что гордится таким поступком сына. В начале октября Адаму присвоили звание Героя Чеченской Республики. В ноябре Кадыров-младший был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни и получил орден «За служение религии Ислам» I степени. Ему также присвоили награду «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» и выдали орден «Дуслык» – второй по значимости в Татарстане.