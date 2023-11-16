Суд в Грозном по делу о сожжении Корана перенес заседание из-за неявки имамов
Дело Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, Висаитовский районный суд Грозного рассмотрит 28 ноября. Назначенное на 16 ноября заседание перенесли из-за неявки потерпевших. Об этом сообщает ТАСС.
Рассмотрение дела с сентября переносят уже пятый раз: на прошлое заседание потерпевшие тоже не явились, до этого отсутствовал подсудимый и другие участники процесса. В качестве потерпевших выступают 13 имамов грозненских мечетей.
Журавеля задержали в мае, ему вменялось совершение преступления по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Он сжег Коран возле Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, снимая это на видео. На допросе он признался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 000 руб.
По решению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в следственное управление СК РФ по Чечне.
Тогда же в мае Журавель принес мусульманам извинения за свой поступок, который он совершил «ради материальной выгоды».
В августе стало известно, что обвиняемого в СИЗО избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. Эти действия также были записаны на видео и опубликованы. 25 сентября Рамзан Кадыров заявил, что гордится таким поступком сына. В начале октября Адаму присвоили звание Героя Чеченской Республики. В ноябре Кадыров-младший был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни и получил орден «За служение религии Ислам» I степени. Ему также присвоили награду «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» и выдали орден «Дуслык» – второй по значимости в Татарстане.