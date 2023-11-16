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Суд в Грозном по делу о сожжении Корана перенес заседание из-за неявки имамов

Ведомости

Дело Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, Висаитовский районный суд Грозного рассмотрит 28 ноября. Назначенное на 16 ноября заседание перенесли из-за неявки потерпевших. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрение дела с сентября переносят уже пятый раз: на прошлое заседание потерпевшие тоже не явились, до этого отсутствовал подсудимый и другие участники процесса. В качестве потерпевших выступают 13 имамов грозненских мечетей.

Журавеля задержали в мае, ему вменялось совершение преступления по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Он сжег Коран возле Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, снимая это на видео. На допросе он признался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 000 руб.

По решению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в следственное управление СК РФ по Чечне.

Тогда же в мае Журавель принес мусульманам извинения за свой поступок, который он совершил «ради материальной выгоды».

В августе стало известно, что обвиняемого в СИЗО избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. Эти действия также были записаны на видео и опубликованы. 25 сентября Рамзан Кадыров заявил, что гордится таким поступком сына. В начале октября Адаму присвоили звание Героя Чеченской Республики. В ноябре Кадыров-младший был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни и получил орден «За служение религии Ислам» I степени. Ему также присвоили награду «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» и выдали орден «Дуслык» – второй по значимости в Татарстане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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