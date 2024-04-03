/ Общество

Четвертый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Ведомости

Диловар Исломов, арестованный ранее по делу о теракте в «Крокус сити холле», обжаловал решение суда. Об этом свидетельствуют данные картотеки Басманного суда Москвы.

Апелляционная жалоба поступила в суд 3 апреля. Дата заседания по апелляции пока не назначена.

Ранее решение суда об аресте по делу о теракте в «Крокусе» обжаловали еще два члена семьи Исломовых – 62-летний Исроил Исломов и его 33-летний сын Аминчон. Апелляционную жалобу также подал Алишер Касимов. 

Всем четверым фигурантам вменяется п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека). При этом Диловару и Аминчону Исломовым, а также Касимову предъявлены обвинения. Исроил Исломов проходит по делу в статусе подозреваемого.

25 марта суд арестовал Исломовых до 22 мая. Известно, что Диловару 24 года, он женат, у него есть один ребенок. Обвиняемый работал в сервисе такси. Предварительно, по словам осведомленного источника «Ведомостей», один из сыновей Исломова продал автомобиль «Рено» напавшим на «Крокус».

22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 144 человека. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). 23 марта ФСБ сообщило о задержании 11 человек, десять из них, включая четверых стрелявших, уже арестованы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных