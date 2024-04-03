Четвертый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

25 марта суд арестовал Исломовых до 22 мая. Известно, что Диловару 24 года, он женат, у него есть один ребенок. Обвиняемый работал в сервисе такси. Предварительно, по словам осведомленного источника «Ведомостей», один из сыновей Исломова продал автомобиль «Рено» напавшим на «Крокус».