Четвертый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
Диловар Исломов, арестованный ранее по делу о теракте в «Крокус сити холле», обжаловал решение суда. Об этом свидетельствуют данные картотеки Басманного суда Москвы.
Апелляционная жалоба поступила в суд 3 апреля. Дата заседания по апелляции пока не назначена.
Ранее решение суда об аресте по делу о теракте в «Крокусе» обжаловали еще два члена семьи Исломовых – 62-летний Исроил Исломов и его 33-летний сын Аминчон. Апелляционную жалобу также подал Алишер Касимов.
Всем четверым фигурантам вменяется п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека). При этом Диловару и Аминчону Исломовым, а также Касимову предъявлены обвинения. Исроил Исломов проходит по делу в статусе подозреваемого.
25 марта суд арестовал Исломовых до 22 мая. Известно, что Диловару 24 года, он женат, у него есть один ребенок. Обвиняемый работал в сервисе такси. Предварительно, по словам осведомленного источника «Ведомостей», один из сыновей Исломова продал автомобиль «Рено» напавшим на «Крокус».
22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 144 человека. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). 23 марта ФСБ сообщило о задержании 11 человек, десять из них, включая четверых стрелявших, уже арестованы.