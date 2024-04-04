«Единая Россия» предложила Минпросвещению запустить курсы первой помощи в школах
«Единая Россия» (ЕР) предложила Минпросвещению запустить курсы первой помощи во всех российских школах. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Поддерживаю этот проект. Ресурсная часть по нему была добровольческая. Если Минпросвещения проект поддержит, мы его распространим на все школы», – сказал Турчак.
Отмечается, что ЕР уже организовала пилотный проект в приграничных регионах. По словам депутата Госдумы, добровольца спецоперации Дмитрия Хубезова, на курсы первой помощи приходят семьями – нередко дети после уроков ОБЖ мотивируют родителей.
«Наш опыт обучения сейчас обобщаем и будем использовать в других регионах. Это долгосрочный проект. И вкладываться нужно именно в школьников, чтобы с раннего детства они хотели приходить на помощь», – сказал Хубезов.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев добавил, что сестринские курсы и курсы первой помощи прошли в 83 регионах. К их проведению подключились 155 учреждений.
В 2023 г. Минпросвещения разработало программу по обучению школьниц медподготовке. Предполагалось, что они смогут выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь.