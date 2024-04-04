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«Единая Россия» предложила Минпросвещению запустить курсы первой помощи в школах

Ведомости

«Единая Россия» (ЕР) предложила Минпросвещению запустить курсы первой помощи во всех российских школах. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Поддерживаю этот проект. Ресурсная часть по нему была добровольческая. Если Минпросвещения проект поддержит, мы его распространим на все школы», – сказал Турчак.

Отмечается, что ЕР уже организовала пилотный проект в приграничных регионах. По словам депутата Госдумы, добровольца спецоперации Дмитрия Хубезова, на курсы первой помощи приходят семьями – нередко дети после уроков ОБЖ мотивируют родителей.

«Наш опыт обучения сейчас обобщаем и будем использовать в других регионах. Это долгосрочный проект. И вкладываться нужно именно в школьников, чтобы с раннего детства они хотели приходить на помощь», – сказал Хубезов.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев добавил, что сестринские курсы и курсы первой помощи прошли в 83 регионах. К их проведению подключились 155 учреждений.

В 2023 г. Минпросвещения разработало программу по обучению школьниц медподготовке. Предполагалось, что они смогут выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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