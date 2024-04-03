Участников спецоперации освободят от налога на имущество

В конце марта правительство РФ утвердило постановление, согласно которому участники специальной военной операции смогут получить статус ветерана боевых действий и удостоверение единого образца без предоставления копии контракта. Ранее копия контракта с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил РФ, была обязательным основанием для получения статуса и удостоверения. Теперь к заявлению достаточно прикрепить документы, подтверждающие ранения, травмы или контузии, а также о награждении государственной или ведомственной наградой.