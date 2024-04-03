Участников спецоперации освободят от налога на имущество
Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, будут освобождены от налога на имущество. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме.
«По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку – освободим их от налога на имущество. Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно. Мы за этим внимательно следим», – сказал Мишустин.
В конце марта правительство РФ утвердило постановление, согласно которому участники специальной военной операции смогут получить статус ветерана боевых действий и удостоверение единого образца без предоставления копии контракта. Ранее копия контракта с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил РФ, была обязательным основанием для получения статуса и удостоверения. Теперь к заявлению достаточно прикрепить документы, подтверждающие ранения, травмы или контузии, а также о награждении государственной или ведомственной наградой.
2 апреля депутаты Госдумы приняли законопроект, который предоставит женам погибших ветеранов боевых действий дополнительные трудовые гарантии. Закон запретит работодателям увольнять вдов военнослужащих в течение одного года с момента гибели супруга. Изменения распространяются на вдов ветеранов боевых действий, не вступивших в повторный брак.
4 марта сообщалось, что дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые потеряли родителя – участника специальной военной операции на Украине, смогут получать двойную пенсию. Соответствующий законопроект внесла рабочая группа по спецоперации во главе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.