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Участников спецоперации освободят от налога на имущество

Ведомости

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, будут освобождены от налога на имущество. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме.

«По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку – освободим их от налога на имущество. Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно. Мы за этим внимательно следим», – сказал Мишустин.

В конце марта правительство РФ утвердило постановление, согласно которому участники специальной военной операции смогут получить статус ветерана боевых действий и удостоверение единого образца без предоставления копии контракта. Ранее копия контракта с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил РФ, была обязательным основанием для получения статуса и удостоверения. Теперь к заявлению достаточно прикрепить документы, подтверждающие ранения, травмы или контузии, а также о награждении государственной или ведомственной наградой.

2 апреля депутаты Госдумы приняли законопроект, который предоставит женам погибших ветеранов боевых действий дополнительные трудовые гарантии. Закон запретит работодателям увольнять вдов военнослужащих в течение одного года с момента гибели супруга. Изменения распространяются на вдов ветеранов боевых действий, не вступивших в повторный брак.

4 марта сообщалось, что дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые потеряли родителя – участника специальной военной операции на Украине, смогут получать двойную пенсию. Соответствующий законопроект внесла рабочая группа по спецоперации во главе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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