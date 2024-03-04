Потерявшим родителя на спецоперации детям-инвалидам хотят дать двойную пенсию

По мнению авторов законопроекта, инициатива направлена на поддержку социально незащищенных категории людей. По действующему законодательству большинство граждан России могут получать только одну пенсию, даже если у них есть основания на несколько ее видов. Исключения составляют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих и некоторые другие категории. Они могут претендовать на получение одновременно нескольких пенсий. Эти категории граждан намерены расширить за счет детей-инвалидов и инвалидов с детства, которые потеряли родителя, который принимал участие в спецоперации на Украине.