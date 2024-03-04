Потерявшим родителя на спецоперации детям-инвалидам хотят дать двойную пенсию

Потерявшим родителя на спецоперации детям-инвалидам хотят дать двойную пенсиюГруппа сенаторов и депутатов во главе с Турчаком внесла соответствующий законопроект в Госдуму
Дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые потеряли родителя – участника специальной военной операции на Украине, смогут получать двойную пенсию. Соответствующий законопроект внесла рабочая группа по спецоперации во главе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Документ размещен в электронной базе ГД.
По мнению авторов законопроекта, инициатива направлена на поддержку социально незащищенных категории людей. По действующему законодательству большинство граждан России могут получать только одну пенсию, даже если у них есть основания на несколько ее видов. Исключения составляют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих и некоторые другие категории. Они могут претендовать на получение одновременно нескольких пенсий. Эти категории граждан намерены расширить за счет детей-инвалидов и инвалидов с детства, которые потеряли родителя, который принимал участие в спецоперации на Украине.
«Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителей-военнослужащих, в силу ограничения жизнедеятельности уже находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в предоставлении дополнительного социального обеспечения, к числу получателей двух пенсий одновременно не отнесены», – считают авторы документа.
Как отметил Турчак, законопроект уже получил положительное заключение правительства России.
«Они [дети–инвалиды и инвалиды с детства] смогут получать сразу две пенсии – и по инвалидности, и по потере кормильца», – написал Турчак в своем Telegram-канале.
20 февраля рабочая группа сообщила о принятии Госдумой в первом чтении двух законопроектов. Один касается отмены госпошлины за регистрацию безвозмездно переданной в зону спецоперации техники, второй – введения запрета на увольнение вдов военных в течение года с момента гибели мужа.
30 января в Госдуму внесли проект закона, который позволит защитить права гражданских жен погибших и без вести пропавших военнослужащих. В феврале появилось предложение освободить от обязательств по оплате кредита военнослужащих, получивших инвалидность I или II группы в ходе спецоперации.