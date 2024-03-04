Газета
Общество

Потерявшим родителя на спецоперации детям-инвалидам хотят дать двойную пенсию

Группа сенаторов и депутатов во главе с Турчаком внесла соответствующий законопроект в Госдуму
Василий Тулупов
Андрей Гордеев / Ведомости

Дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые потеряли родителя – участника специальной военной операции на Украине, смогут получать двойную пенсию. Соответствующий законопроект внесла рабочая группа по спецоперации во главе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Документ размещен в электронной базе ГД.

По мнению авторов законопроекта, инициатива направлена на поддержку социально незащищенных категории людей. По действующему законодательству большинство граждан России могут получать только одну пенсию, даже если у них есть основания на несколько ее видов. Исключения составляют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих и некоторые другие категории. Они могут претендовать на получение одновременно нескольких пенсий. Эти категории граждан намерены расширить за счет детей-инвалидов и инвалидов с детства, которые потеряли родителя, который принимал участие в спецоперации на Украине.

«Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителей-военнослужащих, в силу ограничения жизнедеятельности уже находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в предоставлении дополнительного социального обеспечения, к числу получателей двух пенсий одновременно не отнесены», – считают авторы документа.

Ранее по теме: В ГД внесли закон о выплатах гражданским женам погибших в спецоперации бойцов

Как отметил Турчак, законопроект уже получил положительное заключение правительства России.

«Они [дети–инвалиды и инвалиды с детства] смогут получать сразу две пенсии – и по инвалидности, и по потере кормильца», – написал Турчак в своем Telegram-канале.

20 февраля рабочая группа сообщила о принятии Госдумой в первом чтении двух законопроектов. Один касается отмены госпошлины за регистрацию безвозмездно переданной в зону спецоперации техники, второй – введения запрета на увольнение вдов военных в течение года с момента гибели мужа.

30 января в Госдуму внесли проект закона, который позволит защитить права гражданских жен погибших и без вести пропавших военнослужащих. В феврале появилось предложение освободить от обязательств по оплате кредита военнослужащих, получивших инвалидность I или II группы в ходе спецоперации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных