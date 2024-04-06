Землетрясение в Нью-Джерси ощутили более 263 000 человек

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул, как пишет Reuters, назвала землетрясение одним из крупнейших на восточном побережье США за последнее столетие. По данным мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, пострадавших не было. Об отсутствии жертв и серьезных разрушений сообщил также мэр города Ливан в Нью-Джерси Джеймс Питтингер. В Белом доме пообещали оказать помощь Нью-Джерси в случае необходимости.