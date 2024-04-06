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Землетрясение в Нью-Джерси ощутили более 263 000 человек

Ведомости

В штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,8, подземные толчки ощутили около 263 000 человек, сообщила Геологическая служба США (USGS). Информации о пострадавших и значительном ущербе не поступало.

По данным Геологической службы, землетрясение в центре Нью-Джерси, примерно в 64 км к западу от Нью-Йорка, произошло 5 апреля в 10.20 (17.20 мск). Очаг залегал на глубине 4,7 км. В 17:59 произошел афтершок магнитудой 4,0.

Слабые толчки ощутили 25 293 жителя, легкие – 17 261, умеренные – 211 000. Сильные толчки почувствовали 11 000 человек.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул, как пишет Reuters, назвала землетрясение одним из крупнейших на восточном побережье США за последнее столетие. По данным мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, пострадавших не было. Об отсутствии жертв и серьезных разрушений сообщил также мэр города Ливан в Нью-Джерси Джеймс Питтингер. В Белом доме пообещали оказать помощь Нью-Джерси в случае необходимости.

Международные аэропорты JFK в Нью-Йорке и Newark Liberty International Airport в Нью-Джерси полностью приостановили работу после землетрясения, рассказала ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Землетрясение ощутили участники заседания Совета безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке. Сигнал тревоги прозвучал во время выступления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. Заседание прервалось на несколько секунд, но затем продолжилось.

Утром 3 апреля землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от восточного побережья Тайваня. По данным Тайваньского метеорологического управления, это самое сильное землетрясение на острове как минимум за последние 25 лет. В результате землетрясения на Тайване пострадали 1038 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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