Землетрясение в Нью-Джерси ощутили более 263 000 человек
В штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,8, подземные толчки ощутили около 263 000 человек, сообщила Геологическая служба США (USGS). Информации о пострадавших и значительном ущербе не поступало.
По данным Геологической службы, землетрясение в центре Нью-Джерси, примерно в 64 км к западу от Нью-Йорка, произошло 5 апреля в 10.20 (17.20 мск). Очаг залегал на глубине 4,7 км. В 17:59 произошел афтершок магнитудой 4,0.
Слабые толчки ощутили 25 293 жителя, легкие – 17 261, умеренные – 211 000. Сильные толчки почувствовали 11 000 человек.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул, как пишет Reuters, назвала землетрясение одним из крупнейших на восточном побережье США за последнее столетие. По данным мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, пострадавших не было. Об отсутствии жертв и серьезных разрушений сообщил также мэр города Ливан в Нью-Джерси Джеймс Питтингер. В Белом доме пообещали оказать помощь Нью-Джерси в случае необходимости.
Международные аэропорты JFK в Нью-Йорке и Newark Liberty International Airport в Нью-Джерси полностью приостановили работу после землетрясения, рассказала ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.
Землетрясение ощутили участники заседания Совета безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке. Сигнал тревоги прозвучал во время выступления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. Заседание прервалось на несколько секунд, но затем продолжилось.
Утром 3 апреля землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от восточного побережья Тайваня. По данным Тайваньского метеорологического управления, это самое сильное землетрясение на острове как минимум за последние 25 лет. В результате землетрясения на Тайване пострадали 1038 человек.