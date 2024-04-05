В Нью-Йорке приостановлена работа аэропортов

Эпицентр землетрясения находился недалеко от станции Уайтхаус, штат Нью-Джерси. Сообщений о разрушениях не поступало. Землетрясение ощущалось по всему региону, в том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси, северной Пенсильвании и западном Коннектикуте. Агентство отмечает, что в этих местах редко наблюдается заметная сейсмическая активность.