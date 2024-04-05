/ Общество

В Нью-Йорке приостановлена работа аэропортов

Ведомости

Международные аэропорты JFK в Нью-Йорке и Newark Liberty International Airport в Нью-Джерси полностью приостановили работу после землетрясения, рассказала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, передает CNN.

По ее словам, железнодорожная компания Amtrak, которая осуществляет практически все пассажирские перевозки в стране, и Metropolitan Transportation Authority (MTA), управляющая общественным транспортом Нью-Йорка, включая метро, работают по графику и «без сбоев в данный момент».

Президент США Джо Байден был проинформирован о землетрясении, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет газета The New York Times.

5 апреля Reuters со ссылкой на данные геологической службы США сообщило, что недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от станции Уайтхаус, штат Нью-Джерси. Сообщений о разрушениях не поступало. Землетрясение ощущалось по всему региону, в том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси, северной Пенсильвании и западном Коннектикуте. Агентство отмечает, что в этих местах редко наблюдается заметная сейсмическая активность.

Землетрясение ощутили участники заседания Совета безопасности ООН, которое проходит в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке. Сигнал тревоги прозвучал во время выступления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. Заседание прервалось на несколько секунд, но затем продолжилось.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных