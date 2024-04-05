В Нью-Йорке приостановлена работа аэропортов
Международные аэропорты JFK в Нью-Йорке и Newark Liberty International Airport в Нью-Джерси полностью приостановили работу после землетрясения, рассказала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, передает CNN.
По ее словам, железнодорожная компания Amtrak, которая осуществляет практически все пассажирские перевозки в стране, и Metropolitan Transportation Authority (MTA), управляющая общественным транспортом Нью-Йорка, включая метро, работают по графику и «без сбоев в данный момент».
Президент США Джо Байден был проинформирован о землетрясении, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет газета The New York Times.
5 апреля Reuters со ссылкой на данные геологической службы США сообщило, что недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Эпицентр землетрясения находился недалеко от станции Уайтхаус, штат Нью-Джерси. Сообщений о разрушениях не поступало. Землетрясение ощущалось по всему региону, в том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси, северной Пенсильвании и западном Коннектикуте. Агентство отмечает, что в этих местах редко наблюдается заметная сейсмическая активность.
Землетрясение ощутили участники заседания Совета безопасности ООН, которое проходит в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке. Сигнал тревоги прозвучал во время выступления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. Заседание прервалось на несколько секунд, но затем продолжилось.