Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Нью-Йорка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные геологической службы США.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр первоначально оценил землетрясение в 5,5 балла по шкале Рихтера.
Эпицентр землетрясения находился недалеко от станции Уайтхаус, штат Нью-Джерси, сообщила Геологическая служба США. Сообщений о разрушениях не поступало. Землетрясение ощущалось по всему региону, в том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси, северной Пенсильвании и западном Коннектикуте. Агентство отмечает, что в этих местах редко наблюдается заметная сейсмическая активность.
Землетрясение ощутили участники заседания Совета безопасности ООН, которое проходит в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке. Сигнал тревоги прозвучал во время выступления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. Заседание прервалось на несколько секунд, но затем продолжилось.
Утром 3 апреля землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от восточного побережья Тайваня. Очаг залегал на глубине 15,5 км, эпицентр находился примерно в 25 км от города Хуалянь. За ним последовали сотни афтершоков. По данным Тайваньского метеорологического управления, это самое сильное землетрясение на острове как минимум за последние 25 лет. В результате землетрясения на Тайване пострадали 1038 человек.