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Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване превысило 1000

Ведомости

В результате землетрясения на Тайване пострадали 1038 человек. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на данные местных органов по чрезвычайным ситуациям.

Девять человек погибли. Число пропавших без вести составляет 52. Под завалами остаются 93 человека.

Утром 3 апреля недалеко от восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. Очаг залегал на глубине 15,5 км, эпицентр находился примерно в 25 км от города Хуалянь. За ним последовали сотни афтершоков. По данным Тайваньского метеорологического управления, это самое сильное землетрясение на острове как минимум за последние 25 лет.

В результате землетрясения были повреждены дороги и здания в Хуаляне: местные СМИ показали кадры нескольких построек, которые сильно накренились в сторону. Рабочие нескольких заводов на Тайване, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC, поставляет чипы для Apple и Nvidia), были эвакуированы. 

Позже Reuters сообщило, что землетрясение привело к приостановке части операций крупных производителей полупроводников. Nikkei со ссылкой на заявление TSMC писало о повреждениях некоторого оборудования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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