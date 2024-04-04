Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване превысило 1000

Утром 3 апреля недалеко от восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. Очаг залегал на глубине 15,5 км, эпицентр находился примерно в 25 км от города Хуалянь. За ним последовали сотни афтершоков. По данным Тайваньского метеорологического управления, это самое сильное землетрясение на острове как минимум за последние 25 лет.