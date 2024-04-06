МВД подало иск против подбросивших наркотики Голунову экс-полицейских
МВД России подало иск о взыскании 1,5 млн руб. с бывших сотрудников полиции, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Адвокат обратил внимание, что указанная сумма была ранее взыскана с МВД России в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда. Мосгорсуд взыскал 1,5 млн руб. с МВД в качестве возмещения морального вреда по иску журналиста в декабре 2022 г.
Голунова задержали 6 июня 2019 г., ему была вменена статья о сбыте наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), он был помещен в изолятор временного содержания. В полиции заявили, что нашли у него в рюкзаке пять пакетов с мефедроном, а при обыске в его квартире – кокаин и электронные весы. Журналист отрицал свою вину.
Коллеги Голунова, часть журналистского сообщества и общественности после его ареста начали широкую кампанию в его поддержку, уже 8 июня суд поместил его под домашний арест, а 11 июня все обвинения против Голунова были сняты.
В мае 2021 г. экс-полицейские были признаны виновными и приговорены к срокам от 5 до 12 лет колонии за незаконное задержание и фальсификацию доказательств. Игорь Ляховец, признанный организатором преступления, получил 12 лет лишения свободы, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев – по 8 лет лишения свободы, Денис Коновалов, полностью признавший вину, – пять лет.
В июне 2023 г. Кирово-Чепецкий суд Кировской области смягчил наказание троим бывшим сотрудникам полиции, осужденным по делу Голунова. В исправительный центр ФСИН на принудительные работы из колонии отправили Уметбаева, Сергалиева и Коновалова. Голунов тогда рассказал «Ведомостям», что он не возражал в суде при рассмотрении ходатайств о замене наказания.
В ноябре того же года суд удовлетворил ходатайство Коновалова об УДО. Потерпевший Голунов присутствовал на судебном заседании и поддержал экс-полицейского, поскольку тот еще на следствии признал вину, раскаялся и принес извинения журналисту, а также отбыл большую часть наказания.