Суд приговорил экс-главу «Трансфин-М» к семи годам колонии за мошенничество
Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к семи годам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Зотов обвиняется в преступлении, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«Зотов, находясь в должности первого советника генерального директора, менеджера ООО "ЖДА" совершил хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», – говорится в сообщении.
Обвиняемому назначено отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права занимать определенные должности на два года.
Отмечается также, что суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, подробности которого не раскрываются.
Это уже второй приговор бывшему владельцу «Трансфин-М». Как сообщал «Интерфакс», в ноябре 2021 г. суд также приговорил Зотова к семи годам лишения свободы по той же статье. По версии следствия, обвиняемый и его экс-заместитель Сергеева под видом передачи в лизинг ООО «Инвестактив» с правом последующего выкупа похитили у своей компании незадолго до ее продажи 1000 грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб.
Зотова задержали 9 июня 2021 г. в Москве. Бизнесмен входил в так называемый «лондонский список» Титова. Он покинул Россию в 2019 г. незадолго до уголовного дела. После формирования «лондонского списка» Зотов вернулся в Россию в июне 2020 г., и был задержан сразу по прилету.