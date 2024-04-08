Суд приговорил экс-главу «Трансфин-М» к семи годам колонии за мошенничество

Это уже второй приговор бывшему владельцу «Трансфин-М». Как сообщал «Интерфакс», в ноябре 2021 г. суд также приговорил Зотова к семи годам лишения свободы по той же статье. По версии следствия, обвиняемый и его экс-заместитель Сергеева под видом передачи в лизинг ООО «Инвестактив» с правом последующего выкупа похитили у своей компании незадолго до ее продажи 1000 грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб.