Родственников погибших от атак ВСУ освободят от уплаты пошлины на наследство

Ко второму чтению председателем Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами была внесена поправка, в соответствии с которой родственники граждан, погибших от обстрелов со стороны Украины и в результате терактов, будут освобождены от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий при выдаче свидетельства о праве на наследство.