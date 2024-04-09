Родственников погибших от атак ВСУ освободят от уплаты пошлины на наследство
Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Налоговый кодекс РФ, которые освобождают родственников граждан, погибших от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) и в результате терактов, от уплаты пошлины при оформлении наследства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов 13 декабря прошлого года. Изначально они предлагали освободить от уплаты госпошлины наследников сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, погибших в связи с осуществлением служебной деятельности.
Ко второму чтению председателем Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами была внесена поправка, в соответствии с которой родственники граждан, погибших от обстрелов со стороны Украины и в результате терактов, будут освобождены от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий при выдаче свидетельства о праве на наследство.
«Это справедливо по отношению к тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, потерял своих родных и близких», – заявил Володин.
От уплаты пошлины за регистрацию в Росреестре права собственности на унаследованную недвижимость будут также освобождены члены семей погибших участников спецоперации. Нормы закона распространятся и на родственников тех военных, кто умер в течение года после увольнения, вызванного ранением или контузией.
После начала спецоперации России на Украине приграничные регионы стали регулярно подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Так, 5 апреля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга сообщил, что за первые три месяца года от ударов по территории страны погиб 201 мирный житель.
О том, сколько в ходе спецоперации погибло российских военнослужащих, Минобороны РФ сообщало всего три раза, последний – в сентябре 2022 г. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на тот момент погибшими числились 5937 человек.