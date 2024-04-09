/ Общество

Родственников погибших от атак ВСУ освободят от уплаты пошлины на наследство

Ведомости

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Налоговый кодекс РФ, которые освобождают родственников граждан, погибших от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) и в результате терактов, от уплаты пошлины при оформлении наследства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов 13 декабря прошлого года. Изначально они предлагали освободить от уплаты госпошлины наследников сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, погибших в связи с осуществлением служебной деятельности.

Ко второму чтению председателем Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами была внесена поправка, в соответствии с которой родственники граждан, погибших от обстрелов со стороны Украины и в результате терактов, будут освобождены от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий при выдаче свидетельства о праве на наследство.

«Это справедливо по отношению к тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, потерял своих родных и близких», – заявил Володин.

От уплаты пошлины за регистрацию в Росреестре права собственности на унаследованную недвижимость будут также освобождены члены семей погибших участников спецоперации. Нормы закона распространятся и на родственников тех военных, кто умер в течение года после увольнения, вызванного ранением или контузией.

После начала спецоперации России на Украине приграничные регионы стали регулярно подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Так, 5 апреля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга сообщил, что за первые три месяца года от ударов по территории страны погиб 201 мирный житель.

О том, сколько в ходе спецоперации погибло российских военнослужащих, Минобороны РФ сообщало всего три раза, последний – в сентябре 2022 г. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на тот момент погибшими числились 5937 человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных