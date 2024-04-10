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Правительство удвоило выплаты за классное руководство и кураторство

Ведомости

Размер выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах в населенных пунктах численностью менее 100 000 человек увеличен с 5000 до 10 000 руб. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«С 1 марта размер таких ежемесячных выплат увеличен с 5000 руб. до 10 000 руб. На эти цели в 2024 г. из федерального бюджета будет выделено почти 3 млрд руб.», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля предложил вдвое увеличить с 1 марта 2024 г. федеральную выплату для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах – до 10 000 руб. Кроме того, с 1 сентября он поручил ввести ежемесячную надбавку 5000 руб. для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

3 апреля в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме Мишустин заявил, что на плечах классных руководителей и кураторов лежит огромная ответственность. Премьер назвал их настоящими наставниками. Он уточнил, что выплаты за март педагоги получат в апреле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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