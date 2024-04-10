Правительство удвоило выплаты за классное руководство и кураторство

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля предложил вдвое увеличить с 1 марта 2024 г. федеральную выплату для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах – до 10 000 руб. Кроме того, с 1 сентября он поручил ввести ежемесячную надбавку 5000 руб. для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.