Правительство удвоило выплаты за классное руководство и кураторство
Размер выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах в населенных пунктах численностью менее 100 000 человек увеличен с 5000 до 10 000 руб. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«С 1 марта размер таких ежемесячных выплат увеличен с 5000 руб. до 10 000 руб. На эти цели в 2024 г. из федерального бюджета будет выделено почти 3 млрд руб.», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля предложил вдвое увеличить с 1 марта 2024 г. федеральную выплату для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах – до 10 000 руб. Кроме того, с 1 сентября он поручил ввести ежемесячную надбавку 5000 руб. для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.
3 апреля в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме Мишустин заявил, что на плечах классных руководителей и кураторов лежит огромная ответственность. Премьер назвал их настоящими наставниками. Он уточнил, что выплаты за март педагоги получат в апреле.