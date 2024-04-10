Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор иноагенту Милову за фейки о войсках РФ

16 ноября 2023 г. Милов был заочно приговорен Басманным районным судом столицы к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным в преступлении, предусмотренном п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти). Милов должен отбыть наказание в исправительной колонии общего режима. Суд также на четыре года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет.