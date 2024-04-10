/ Общество

Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор иноагенту Милову за фейки о войсках РФ

Ведомости

Московский городской суд оставил без изменения заочный приговор бывшему заместителю министра энергетики Владимиру Милову (признан в РФ иноагентом) после апелляционной жалобы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор <…> в отношении Милова Владимира Станиславовича и оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», – говорится в сообщении.

16 ноября 2023 г. Милов был заочно приговорен Басманным районным судом столицы к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным в преступлении, предусмотренном п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти). Милов должен отбыть наказание в исправительной колонии общего режима. Суд также на четыре года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет.

Как сообщали «РИА Новости», Милов покинул Россию и был объявлен в розыск в июне 2022 г. Месяцем ранее его включили в реестр СМИ-иноагентов. В 2002 г. Милов несколько месяцев работал замминистра энергетики РФ.

2 апреля Басманный суд Москвы заочно назначил бывшему издателю интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр иноагентов) Петру Верзилову (признан иноагентом) наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на восемь лет и четыре месяца. Верзилов признан виновным в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти.

В конце марта Басманный суд заочно приговорил бывшего муниципального депутата столицы и участницу группы Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн к шести годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии.

Кроме того, ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу сотрудника Курчатовского института Дмитрия Богмута за распространение фейков о действиях российской армии за пределами РФ. По версии следствия, с 23 марта по 21 июня 2023 г. Богмут опубликовал в интернете тексты, видеозаписи и изображения с заведомо ложной информацией об использовании российской армии за рубежом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных