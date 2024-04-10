Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор иноагенту Милову за фейки о войсках РФ
Московский городской суд оставил без изменения заочный приговор бывшему заместителю министра энергетики Владимиру Милову (признан в РФ иноагентом) после апелляционной жалобы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор <…> в отношении Милова Владимира Станиславовича и оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», – говорится в сообщении.
16 ноября 2023 г. Милов был заочно приговорен Басманным районным судом столицы к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным в преступлении, предусмотренном п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти). Милов должен отбыть наказание в исправительной колонии общего режима. Суд также на четыре года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет.
Как сообщали «РИА Новости», Милов покинул Россию и был объявлен в розыск в июне 2022 г. Месяцем ранее его включили в реестр СМИ-иноагентов. В 2002 г. Милов несколько месяцев работал замминистра энергетики РФ.
2 апреля Басманный суд Москвы заочно назначил бывшему издателю интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр иноагентов) Петру Верзилову (признан иноагентом) наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на восемь лет и четыре месяца. Верзилов признан виновным в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти.
В конце марта Басманный суд заочно приговорил бывшего муниципального депутата столицы и участницу группы Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн к шести годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии.
Кроме того, ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу сотрудника Курчатовского института Дмитрия Богмута за распространение фейков о действиях российской армии за пределами РФ. По версии следствия, с 23 марта по 21 июня 2023 г. Богмут опубликовал в интернете тексты, видеозаписи и изображения с заведомо ложной информацией об использовании российской армии за рубежом.