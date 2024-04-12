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Патриарх Кирилл: Россия ждет от гостей из Таджикистана безусловного уважения

Ведомости

Россия рассчитывает на уважение к своей культуре и православию со стороны приезжающих из Таджикистана граждан, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном слове к участникам международных Иоанновских чтений в Душанбе. Текст его обращения опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ). 

«Открывая свои двери для многих жителей Таджикистана, Россия ожидает от них безусловного уважения к русской культуре и православию, подобно тому как это уважение всегда было основой присутствия Русской православной церкви на таджикской земле», – говорится в приветствии.

Патриарх отметил, что взаимодействие между РПЦ и мусульманской уммой в Таджикистане стало особенно актуальным на фоне «попыток посеять рознь между народами».

«Прикрываясь религиозными лозунгами, различные группировки осуществляют чудовищные преступления, желают вызвать общественные разделения, запугать и ожесточить людей. Религиозные лидеры призваны к тому, чтобы недвусмысленно осуждать террористов, не позволяя им использовать веру как оружие», – сказал глава РПЦ.

Он также выразил надежду на то, что Иоанновские чтения послужат укреплению сотрудничества между странами. В анонсе мероприятия на сайте Душанбинской епархии сказано, что оно проводится для всех, кто интересуется русской и таджикской, а также исламской и православной культурой.

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел один из крупнейших в истории страны теракт. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один из Узбекистана.

Спустя несколько дней после теракта патриарх Кирилл заявил, что в «Крокусе» был разыгран сценарий с использованием религиозного и межнационального фактора. По его словам, недоброжелатели России «пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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