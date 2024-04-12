Патриарх Кирилл: Россия ждет от гостей из Таджикистана безусловного уважения
Россия рассчитывает на уважение к своей культуре и православию со стороны приезжающих из Таджикистана граждан, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном слове к участникам международных Иоанновских чтений в Душанбе. Текст его обращения опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
«Открывая свои двери для многих жителей Таджикистана, Россия ожидает от них безусловного уважения к русской культуре и православию, подобно тому как это уважение всегда было основой присутствия Русской православной церкви на таджикской земле», – говорится в приветствии.
Патриарх отметил, что взаимодействие между РПЦ и мусульманской уммой в Таджикистане стало особенно актуальным на фоне «попыток посеять рознь между народами».
«Прикрываясь религиозными лозунгами, различные группировки осуществляют чудовищные преступления, желают вызвать общественные разделения, запугать и ожесточить людей. Религиозные лидеры призваны к тому, чтобы недвусмысленно осуждать террористов, не позволяя им использовать веру как оружие», – сказал глава РПЦ.
Он также выразил надежду на то, что Иоанновские чтения послужат укреплению сотрудничества между странами. В анонсе мероприятия на сайте Душанбинской епархии сказано, что оно проводится для всех, кто интересуется русской и таджикской, а также исламской и православной культурой.
Вечером 22 марта в Подмосковье произошел один из крупнейших в истории страны теракт. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один из Узбекистана.
Спустя несколько дней после теракта патриарх Кирилл заявил, что в «Крокусе» был разыгран сценарий с использованием религиозного и межнационального фактора. По его словам, недоброжелатели России «пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора».