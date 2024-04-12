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Минэк в летнем сезоне ожидает 42 млн турпоездок внутри России

Ведомости

Минэкономразвития по итогам года ожидает увеличения числа турпоездок на 8,6%, до 84 млн. Из них половина – 42 млн поездок – придется на летний сезон. Об этом на селекторном совещании заявил глава ведомства Максим Решетников .

«В прошлом году в летний сезон перевезено почти 39 млн туристов всеми видами транспорта. В этом году, по оценкам, цифра вырастет еще на 3,2 млн человек. Заранее направили наши оценки по турпотоку в разрезе популярных направлений и по месяцам в Министерство транспорта, чтобы коллеги сформировали летнее расписание, настроили работу и авиакомпаний, и железных дорог», – сообщил Решетников.

Он отметил, что с начала года сохраняется устойчивый рост спроса на внутреннем туристическом рынке. Так, за январь – февраль число поездок увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом 2023 г.

Внутренний туристический поток в России в прошлом году стал рекордным и составил более 75 млн человек, заявлял в январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По данным Российского союза туриндустрии, этот показатель в 2022 г. равнялся 68,5 млн человек а в 2021 г. – 62 млн человек, как и в доковидном 2019 г. Согласно целевым показателем профильного нацпроекта, к 2030 г. турпоток по стране должен вырасти до 140 млн поездок в год.

12 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в правительстве собираются трансформировать курортный сбор в туристический налог. Фактически речь идет о передаче администрирования от коллективных средств размещения (отелей, гостевых домов и т. д.) в ФНС. По словам собеседников издания, внести законопроект в Госдуму планируется этой весной – до окончания эксперимента по взиманию курортного сбора в четырех пилотных регионах, который должен завершиться 1 января 2025 г.

Налог могут распространить на всю страну, но регионы будут сами вправе его вводить или отказаться. Собранные средства, как и сейчас, планируется расходовать на создание туристической инфраструктуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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