Минэк в летнем сезоне ожидает 42 млн турпоездок внутри России
Минэкономразвития по итогам года ожидает увеличения числа турпоездок на 8,6%, до 84 млн. Из них половина – 42 млн поездок – придется на летний сезон. Об этом на селекторном совещании заявил глава ведомства Максим Решетников .
«В прошлом году в летний сезон перевезено почти 39 млн туристов всеми видами транспорта. В этом году, по оценкам, цифра вырастет еще на 3,2 млн человек. Заранее направили наши оценки по турпотоку в разрезе популярных направлений и по месяцам в Министерство транспорта, чтобы коллеги сформировали летнее расписание, настроили работу и авиакомпаний, и железных дорог», – сообщил Решетников.
Он отметил, что с начала года сохраняется устойчивый рост спроса на внутреннем туристическом рынке. Так, за январь – февраль число поездок увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом 2023 г.
Внутренний туристический поток в России в прошлом году стал рекордным и составил более 75 млн человек, заявлял в январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По данным Российского союза туриндустрии, этот показатель в 2022 г. равнялся 68,5 млн человек а в 2021 г. – 62 млн человек, как и в доковидном 2019 г. Согласно целевым показателем профильного нацпроекта, к 2030 г. турпоток по стране должен вырасти до 140 млн поездок в год.
12 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в правительстве собираются трансформировать курортный сбор в туристический налог. Фактически речь идет о передаче администрирования от коллективных средств размещения (отелей, гостевых домов и т. д.) в ФНС. По словам собеседников издания, внести законопроект в Госдуму планируется этой весной – до окончания эксперимента по взиманию курортного сбора в четырех пилотных регионах, который должен завершиться 1 января 2025 г.
Налог могут распространить на всю страну, но регионы будут сами вправе его вводить или отказаться. Собранные средства, как и сейчас, планируется расходовать на создание туристической инфраструктуры.