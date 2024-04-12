Минэк в летнем сезоне ожидает 42 млн турпоездок внутри России

Внутренний туристический поток в России в прошлом году стал рекордным и составил более 75 млн человек, заявлял в январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По данным Российского союза туриндустрии, этот показатель в 2022 г. равнялся 68,5 млн человек а в 2021 г. – 62 млн человек, как и в доковидном 2019 г. Согласно целевым показателем профильного нацпроекта, к 2030 г. турпоток по стране должен вырасти до 140 млн поездок в год.