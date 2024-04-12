Обществознание исключат из программы 6-8 классов с 1 сентября 2025 года
Учебный предмет «Обществознание» исключат из программы 6-8-х классов российских школ с 1 сентября 2025 г. Соответствующий указ Министерства образования РФ опубликован на портале правовой информации.
Сейчас федеральная программа по «Обществознанию» отводит на предмет в 6-9 классах 136 часов. Теперь время на обучение сократится до 34 часов в 9-м классе.
Одновременно число уроков истории в 5-8 классах увеличат до трех в неделю.
«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 476, в 5-8 классах – по 3 часа в неделю, в 9 классе – по 2 часа в неделю», – говорится в документе.
Обновленные учебники по истории для 5-9-х классов будут подготовлены к 1 сентября 2024 г. В учебнике пересмотрят взгляд на понятие «империя».
В России с сентября 2023 г. в 10-11-х классах школьники занимаются по новому единому учебнику истории. Его авторами выступили помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг – одна по мировой истории и одна по российской.