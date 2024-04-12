Обществознание исключат из программы 6-8 классов с 1 сентября 2025 года

В России с сентября 2023 г. в 10-11-х классах школьники занимаются по новому единому учебнику истории. Его авторами выступили помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг – одна по мировой истории и одна по российской.