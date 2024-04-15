В Москве нашли мертвым сына бывшего генпрокурора РФ Степанкова
Денис Степанков – сын бывшего генерального прокурора РФ Валентина Степанкова – найден мертвым в квартире на Дубининской улице в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
По информации источника, тело обнаружил Степанков-старший. Предварительной причиной считают сердечную недостаточность.
Валентин Степанков был первым генпрокурором России в 1991-1993 гг. В 1993–1995 гг. занимался частной юридической практикой. В 1995 г. работал в администрации Пермской области. В 1995 г. избран депутатом Госдумы. В 2000 г. назначен заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе. В 2003 г. стал заместителем секретаря Совета безопасности. В 2004 г. был назначен замминистра природных ресурсов. В 2007 г. возглавил консалтинговую фирму «Юкей-Консалтинг».
Его сыну было 47 лет. Он окончил Международный юридический институт Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.