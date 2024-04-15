В Москве нашли мертвым сына бывшего генпрокурора РФ Степанкова

Валентин Степанков был первым генпрокурором России в 1991-1993 гг. В 1993–1995 гг. занимался частной юридической практикой. В 1995 г. работал в администрации Пермской области. В 1995 г. избран депутатом Госдумы. В 2000 г. назначен заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе. В 2003 г. стал заместителем секретаря Совета безопасности. В 2004 г. был назначен замминистра природных ресурсов. В 2007 г. возглавил консалтинговую фирму «Юкей-Консалтинг».