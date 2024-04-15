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В Москве нашли мертвым сына бывшего генпрокурора РФ Степанкова

Ведомости

Денис Степанков – сын бывшего генерального прокурора РФ Валентина Степанкова – найден мертвым в квартире на Дубининской улице в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

По информации источника, тело обнаружил Степанков-старший. Предварительной причиной считают сердечную недостаточность.

Валентин Степанков был первым генпрокурором России в 1991-1993 гг. В 1993–1995 гг. занимался частной юридической практикой. В 1995 г. работал в администрации Пермской области. В 1995 г. избран депутатом Госдумы. В 2000 г. назначен заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе. В 2003 г. стал заместителем секретаря Совета безопасности. В 2004 г. был назначен замминистра природных ресурсов. В 2007 г. возглавил консалтинговую фирму «Юкей-Консалтинг».

Его сыну было 47 лет. Он окончил Международный юридический институт Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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