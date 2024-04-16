Командир спецназа «Ахмат» назначен замначальника управления Минобороны
Президент России Владимир Путин назначил командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Алаудинов освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ. Кадыров уточнил, что он продолжит свою деятельность в должности командира спецназа «Ахмат».
«Без преувеличения, Апты Аронович – настоящий боевой генерал, обладающий исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами. Этот шаг является признанием его выдающихся качеств как стратега и бойца», – сказал глава Чечни.
5 апреля Кадыров сообщил, что состав спецназа «Ахмат» пополнят 3000 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с одним из командиров с позывным «Ратибор». Переговоры с экс-вагнеровцами вел Алаудинов.