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Командир спецназа «Ахмат» назначен замначальника управления Минобороны

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Алаудинов освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ. Кадыров уточнил, что он продолжит свою деятельность в должности командира спецназа «Ахмат».

«Без преувеличения, Апты Аронович – настоящий боевой генерал, обладающий исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами. Этот шаг является признанием его выдающихся качеств как стратега и бойца», – сказал глава Чечни.

5 апреля Кадыров сообщил, что состав спецназа «Ахмат» пополнят 3000 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с одним из командиров с позывным «Ратибор». Переговоры с экс-вагнеровцами вел Алаудинов.

Алаудинов также входил в список доверенных лиц Путина на выборах президента в марте 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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