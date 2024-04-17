Суд в Москве оставил в силе арест Касимова по делу о теракте в «Крокусе»

По информации «РИА Новости», обвиняемый проживал в деревне Путилково под Красногорском, он сдавал квартиру арестованным ранее фигурантам. Также Касимов, предположительно, владеет кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе. После его ареста заведение временно закрылось. Сам обвиняемый утверждает, что ничего не знал о планах террористов.