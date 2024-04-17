Суд в Москве оставил в силе арест Касимова по делу о теракте в «Крокусе»
Мосгорсуд оставил под стражей Алишера Касимова – фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Суд отклонил апелляционную жалобу обвиняемого. Касимов обжаловал решение Басманного суда об аресте в конце марта.
26 марта Басманный суд Москвы арестовал Касимова до 22 мая. Ему вменяется п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека).
По информации «РИА Новости», обвиняемый проживал в деревне Путилково под Красногорском, он сдавал квартиру арестованным ранее фигурантам. Также Касимов, предположительно, владеет кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе. После его ареста заведение временно закрылось. Сам обвиняемый утверждает, что ничего не знал о планах террористов.
22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. Росфинмониторинг ранее внес в перечень террористов семерых фигурантов дела о нападении на «Крокус сити холл», включая Касимова.