Взорвавший машину Прозорова украинский агент признал вину
Украинский агент, который взорвал машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве, полностью признал вину. Суд арестовал подозреваемого до 12 июня. Об этом сообщает «РИА Новости».
ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд отмечает, что обвиняемым в подрыве автомобиля оказался гражданин России и Киргизии Владимир Головченко. У него был вид на жительство на Украине, до задержания он работал сварщиком в Москве.
16 апреля Головченко задержала ФСБ. В ведомстве сообщили, что 12 апреля мужчина подорвал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на Коровинском шоссе по заданию украинских спецслужб. Детонация случилась, когда водитель завел машину, были повреждены два соседних авто, пожара после взрыва не последовало. Находившийся за рулем экс-сотрудник СБУ Прозоров получил ранения.
Правоохранительные органы квалифицировали взрыв как покушение на убийство. Сам Прозоров назвал подрыв автомобиля «очередной попыткой террористического акта, совершенной киевским режимом и его спецслужбами».