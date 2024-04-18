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Взорвавший машину Прозорова украинский агент признал вину

Ведомости

Украинский агент, который взорвал машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве, полностью признал вину. Суд арестовал подозреваемого до 12 июня. Об этом сообщает «РИА Новости».

ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд отмечает, что обвиняемым в подрыве автомобиля оказался гражданин России и Киргизии Владимир Головченко. У него был вид на жительство на Украине, до задержания он работал сварщиком в Москве.

16 апреля Головченко задержала ФСБ. В ведомстве сообщили, что 12 апреля мужчина подорвал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на Коровинском шоссе по заданию украинских спецслужб. Детонация случилась, когда водитель завел машину, были повреждены два соседних авто, пожара после взрыва не последовало. Находившийся за рулем экс-сотрудник СБУ Прозоров получил ранения.

Правоохранительные органы квалифицировали взрыв как покушение на убийство. Сам Прозоров назвал подрыв автомобиля «очередной попыткой террористического акта, совершенной киевским режимом и его спецслужбами».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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