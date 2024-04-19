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В Институте русского языка сменился ректор на фоне скандала с мигрантами

Ведомости

Исполняющим обязанности ректора Института русского языка имени Пушкина стал Никита Гусев, до этого он работал проректором в Московском государственном университете. Об этом сообщает Минобрнауки в своем Telegram-канале.

Как пишут «Известия», предыдущего ректора Наталью Трухановскую уволили на фоне скандала с сертификатами для мигрантов. О снятии с должности стало известно на следующий день после совещания министра науки и образования Валерия Фалькова с ректорами вузов. В пресс-службе вуза ТАСС сообщили, что Трухановская на данный момент находится на больничном, официальная информация о ее увольнении не поступала.

8 апреля стало известно, что правоохранители задержали в Москве несколько сотрудников Института русского языка имени Пушкина. По версии следствия, не позднее декабря 2023 г. на юго-западе Москвы группа лиц, в том числе сотрудники вуза, организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. При этом подавляющая часть иностранцев не обладали знаниями по предметам, которые были указаны в сертификатах. В дальнейшем документы использовались для оформления вида на жительство. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

16 апреля Рособрнадзор объявил пяти российским вузам предостережение о недопустимости нарушений при экзамене по русскому языку для мигрантов. Предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Государственный институт русского языка имени Пушкина, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Псковский государственный университет.

18 апреля Фальков поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами и усилить контроль за проведением экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. С 1 мая коммерческие организации не смогут проводить экзамены для мигрантов. В пресс-службе Минобрнауки напомнили, что сейчас проводить экзамен могут 12 вузов и одна организация правительства Москвы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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