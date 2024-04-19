В Институте русского языка сменился ректор на фоне скандала с мигрантами

8 апреля стало известно, что правоохранители задержали в Москве несколько сотрудников Института русского языка имени Пушкина. По версии следствия, не позднее декабря 2023 г. на юго-западе Москвы группа лиц, в том числе сотрудники вуза, организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. При этом подавляющая часть иностранцев не обладали знаниями по предметам, которые были указаны в сертификатах. В дальнейшем документы использовались для оформления вида на жительство. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).