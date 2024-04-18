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Рособрнадзор допустил включение устной части в экзамен для трудовых мигрантов

Ведомости

Рособрнадзор считает возможным и целесообразным ввести проверку устной речи в экзамен для трудовых мигрантов. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На сегодняшний день устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патент, для остальных уровней проведения экзамена раздел “Говорение” предусмотрен», – отметили в Рособрнадзоре.

Там пояснили, что в период нахождения в России большинство мигрантов должны общаться на русском языке в различных жизненных ситуациях. Для включения устной части в экзамен потребуется внести изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства РФ, рассказали в службе.

Также Рособрнадзор допустил пересмотр минимального балла экзамена для иностранцев, который нужно сдать, чтобы получить вид на жительство или гражданство РФ. Ранее в интервью РБК ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская сообщила, что вуз предложил повысить порог с 50 до 80 баллов (из 100).

16 апреля Рособрнадзор предостерег пять российских вузов от нарушений при проведении экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для мигрантов. Речь идет о Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Государственном институте русского языка им. Пушкина, Санкт-Петербургском государственном университете, Российском государственном педагогическом университете имени Герцена и Псковском государственном университете.

Ранее в Москве были задержаны несколько сотрудников Института русского языка имени Пушкина по подозрению в причастности к организации незаконной миграции. По версии следствия, группа лиц, в том числе сотрудники института, организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. При этом большая часть иностранцев не обладали необходимыми знаниями. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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