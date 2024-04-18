Рособрнадзор допустил включение устной части в экзамен для трудовых мигрантов
«На сегодняшний день устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патент, для остальных уровней проведения экзамена раздел “Говорение” предусмотрен», – отметили в Рособрнадзоре.
Там пояснили, что в период нахождения в России большинство мигрантов должны общаться на русском языке в различных жизненных ситуациях. Для включения устной части в экзамен потребуется внести изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства РФ, рассказали в службе.
Также Рособрнадзор допустил пересмотр минимального балла экзамена для иностранцев, который нужно сдать, чтобы получить вид на жительство или гражданство РФ. Ранее в интервью РБК ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская сообщила, что вуз предложил повысить порог с 50 до 80 баллов (из 100).
16 апреля Рособрнадзор предостерег пять российских вузов от нарушений при проведении экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для мигрантов. Речь идет о Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Государственном институте русского языка им. Пушкина, Санкт-Петербургском государственном университете, Российском государственном педагогическом университете имени Герцена и Псковском государственном университете.
Ранее в Москве были задержаны несколько сотрудников Института русского языка имени Пушкина по подозрению в причастности к организации незаконной миграции. По версии следствия, группа лиц, в том числе сотрудники института, организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. При этом большая часть иностранцев не обладали необходимыми знаниями. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).