Рособрнадзор допустил включение устной части в экзамен для трудовых мигрантов

Там пояснили, что в период нахождения в России большинство мигрантов должны общаться на русском языке в различных жизненных ситуациях. Для включения устной части в экзамен потребуется внести изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства РФ, рассказали в службе.