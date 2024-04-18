Коммерческие организации не смогут с 1 мая проводить экзамены для мигрантов

В пресс-службе Минобрнауки напомнили, что сейчас проводить экзамен для мигрантов могут в общей сложности 12 вузов и одна организация правительства Москвы. На совещании Фальков поднял вопрос о более тщательном контроле вузов за процедурой проведения экзамена на базе их организаций-партнеров.