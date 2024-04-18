Коммерческие организации не смогут с 1 мая проводить экзамены для мигрантов

Коммерческие организации не смогут с 1 мая проводить экзамены для мигрантовФальков поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, которые будут проводить экзамен
До 1 мая коммерческие компании должны быть исключены из процедуры проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Такое поручение дал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с руководством вузов, сообщает пресс-служба Минобрнауки.
«В срок до 1 мая 2024 г. исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов», – говорится в сообщении.
В пресс-службе Минобрнауки напомнили, что сейчас проводить экзамен для мигрантов могут в общей сложности 12 вузов и одна организация правительства Москвы. На совещании Фальков поднял вопрос о более тщательном контроле вузов за процедурой проведения экзамена на базе их организаций-партнеров.
Также министр поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, которые бы отвечали за экзамен, и в целом усилить контроль за проведением экзамена и выдачей сертификатов. Курировать исполнение поручений будет замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
Ранее Рособрнадзор допустил ряд изменений в экзамене для иностранцев. В частности, речь идет о введении устной части в экзамен для трудовых мигрантов и повышении проходного балла. В интервью РБК ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская сообщила, что вуз предложил повысить порог с 50 до 80 баллов (из 100).