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Коммерческие организации не смогут с 1 мая проводить экзамены для мигрантов

Фальков поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, которые будут проводить экзамен
Ведомости

До 1 мая коммерческие компании должны быть исключены из процедуры проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Такое поручение дал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с руководством вузов, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

«В срок до 1 мая 2024 г. исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Минобрнауки напомнили, что сейчас проводить экзамен для мигрантов могут в общей сложности 12 вузов и одна организация правительства Москвы. На совещании Фальков поднял вопрос о более тщательном контроле вузов за процедурой проведения экзамена на базе их организаций-партнеров. 

Также министр поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, которые бы отвечали за экзамен, и в целом усилить контроль за проведением экзамена и выдачей сертификатов. Курировать исполнение поручений будет замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

Ранее Рособрнадзор допустил ряд изменений в экзамене для иностранцев. В частности, речь идет о введении устной части в экзамен для трудовых мигрантов и повышении проходного балла. В интервью РБК ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская сообщила, что вуз предложил повысить порог с 50 до 80 баллов (из 100).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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