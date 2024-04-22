Мосгорсуд признал законной меру пресечения в отношении главы «Мелбета»
Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы главе букмекерской компании «Мелбет» Игорю Ляпустину, который пытался оспорить установленный ему запрет определенных действий. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Московский городской суд оставил постановление Тверского районного суда города Москвы о применении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ляпустина Игоря Витальевича без изменения, апелляционную жалобу заявителя – без удовлетворения», – говорится в сообщении.
Ранее в апреле следствие ходатайствовало об аресте Ляпустина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Однако суд установил в отношении фигуранта запрет определенных действий сроком по 13 мая.
В частности, подозреваемому запрещено покидать место жительства с 20:00 по 07:00 без письменного разрешения следователя, общаться с участниками уголовного судопроизводства, использовать средства связи и интернет, рассказала ранее «Ведомостям» пресс-секретарь Тверского райсуда Мария Освальдо.
«Мелбет» – одна из самых крупных и популярных легальных букмекерских контор в России. В 2022 г. букмекер выиграл аукцион за право стать титульным партнером Первой лиги (сегодня это название получила Футбольная национальная лига), второго по силе дивизиона чемпионата России.