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Суд не стал отправлять под стражу главу букмекерской конторы «Мелбет» Ляпустина

Ведомости

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения генеральному директору ООО «Мелофон» (юрлицо букмекерской конторы «Мелбет») Игорю Ляпустину в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Следствие ходатайствовало об аресте Ляпустина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд избрал Ляпустину запрет определенных действий сроком на один месяц девять суток – по 13 мая.

Как рассказала пресс-секретарь Тверского райсуда Мария Освальдо, подозреваемому запрещено покидать место жительства с 20:00 по 07:00 без письменного разрешения следователя, общаться с участниками уголовного судопроизводства, использовать средства связи и интернет.

Как рассказал РБК адвокат Ляпустина Алексей Цаплин, уголовное дело якобы является попыткой предыдущего владельца компании вернуть ее. По данным стороны обвинения, юрлицо букмекера основал в 2012 г. Александр Градуленко, которому принадлежали 90% акций. 

«Мелбет» – одна из самых крупных и популярных легальных букмекерских контор в России. В 2022 г. букмекер выиграл аукцион за право стать титульным партнером Первой лиги (сегодня это название получила Футбольная национальная лига), второго по силе дивизиона чемпионата России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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