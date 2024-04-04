Суд не стал отправлять под стражу главу букмекерской конторы «Мелбет» Ляпустина

«Мелбет» – одна из самых крупных и популярных легальных букмекерских контор в России. В 2022 г. букмекер выиграл аукцион за право стать титульным партнером Первой лиги (сегодня это название получила Футбольная национальная лига), второго по силе дивизиона чемпионата России.