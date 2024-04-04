Суд не стал отправлять под стражу главу букмекерской конторы «Мелбет» Ляпустина
Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения генеральному директору ООО «Мелофон» (юрлицо букмекерской конторы «Мелбет») Игорю Ляпустину в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Следствие ходатайствовало об аресте Ляпустина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд избрал Ляпустину запрет определенных действий сроком на один месяц девять суток – по 13 мая.
Как рассказала пресс-секретарь Тверского райсуда Мария Освальдо, подозреваемому запрещено покидать место жительства с 20:00 по 07:00 без письменного разрешения следователя, общаться с участниками уголовного судопроизводства, использовать средства связи и интернет.
«Мелбет» – одна из самых крупных и популярных легальных букмекерских контор в России. В 2022 г. букмекер выиграл аукцион за право стать титульным партнером Первой лиги (сегодня это название получила Футбольная национальная лига), второго по силе дивизиона чемпионата России.