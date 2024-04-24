Песков призвал ожидать решения суда по делу замминистра обороны РФ Иванова

«Нет, об этом ничего не известно. Разумеется, сейчас очень много разных перетолков вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. <...> Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов и, конечно, в конечном итоге [на] решение суда», – заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, известно ли ему об обвинениях в госизмене в адрес замминистра обороны РФ Тимура Иванова.