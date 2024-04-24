Песков призвал ожидать решения суда по делу замминистра обороны РФ Иванова
Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно об обвинениях в адрес замминистра обороны РФ Тимура Иванова в госизмене. Об этом Песков заявил журналистам в ходе брифинга.
«Нет, об этом ничего не известно. Разумеется, сейчас очень много разных перетолков вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. <...> Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов и, конечно, в конечном итоге [на] решение суда», – заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, известно ли ему об обвинениях в госизмене в адрес замминистра обороны РФ Тимура Иванова.
23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова по подозрению в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Затем 24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя министра обороны РФ на два месяца, до 23 июня 2024 г.
24 апреля издание «Важные истории» (признано иноагентом в России, учредитель издания IStories fonds признан Минюстом нежелательной организацией) со ссылкой на источники сообщило, что якобы истинная причина ареста Иванова – это госизмена (ст. 275 УК РФ).
Замминистра обороны России Иванов отвечал за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов, а также за медицинское обеспечение Вооруженных сил России.