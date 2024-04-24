Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей
При посредничестве Катара Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на детского омбудсмена Марию Львову-Белову.
Переговоры прошли в Дохе, столице Катара. Стороны достигли договоренности, что 29 детей переедут на Украину, 19 – в Россию.
17 апреля в Германии нашли 161 украинского ребенка, ранее власти Киева считали, что дети были вывезены на территорию России или Белоруссии. По словам Львовой-Беловой, обвинения в адрес РФ в депортации детей были намеренной дезинформацией.
21 марта «Ведомости» со ссылкой на заявление омбудсмена писали, что в Москве российская сторона передала украинским семьям пятерых детей. Львова-Белова тогда пояснила, что помощь в процедуре оказывает Катар, государственный пограничный комитет Белоруссии и Международный комитет Красного Креста, который «обеспечивает логистику через третьи страны». Она тогда же сообщила, что число детей, которых вернули семьям на Украине и в других странах при участии России, выросло до 64 человек.