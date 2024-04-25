МИД РФ опроверг сообщения о приостановке оказания консульских услуг за рубежом

Ранее похожий документ был принят в соседней Белоруссии. Так, в сентябре 2023 г. президент республики Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому белорусские диппредставительства и консульские учреждения больше не будут выдавать паспорта гражданам страны за границей. То же самое касается обмена и продления паспорта. Согласно документу, теперь сделать это можно будет только в органах внутренних дел по месту последней регистрации.