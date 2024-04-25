МИД РФ опроверг сообщения о приостановке оказания консульских услуг за рубежом
Сообщения о подготовке Министерством иностранных дел (МИД) РФ приказа, который остановит оказание некоторых консульских услуг в российских загранучреждениях, являются недостоверными. Об этом сообщил консульский департамент ведомства.
«В связи с распространяемыми в сети интернет публикациями о якобы планируемой приостановке в 2024 г. оказания в российских загранучреждениях ряда консульских услуг и подготовке в этой связи некоего «приказа» МИД России сообщаем, что данная информация абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер», – говорится в сообщении.
Утром 25 апреля на сайте «Новой газеты», у которой ранее Верховный суд РФ по иску Роскомнадзора отозвал лицензию СМИ, сообщалось, что МИД России якобы подготовил проект приказа, по которому возможна временная приостановка оказания ряда услуг консульскими учреждениями за рубежом. Среди них, как пишет ресурс, оформление паспортов, оказание нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства.
Ранее похожий документ был принят в соседней Белоруссии. Так, в сентябре 2023 г. президент республики Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому белорусские диппредставительства и консульские учреждения больше не будут выдавать паспорта гражданам страны за границей. То же самое касается обмена и продления паспорта. Согласно документу, теперь сделать это можно будет только в органах внутренних дел по месту последней регистрации.