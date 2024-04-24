Почему Turkish Airlines не возит россиян в Латинскую Америку

Один из туристов рассказал «Ведомостям», что недавно собирался посетить Канкун в туристических целях, но не смог вылететь туда из Турции. В итоге деньги вернули только за билет до Мексики, а обратный – аннулировали. В частности, сотрудники Turkish Airlines говорили, что электронное разрешение для путешествий по Мексике «ничего не значит». Но в мексиканском консульстве туристу уточнили, что разрешение – это и есть виза. Всего, как пишет Telegram-канал SHOT, на 19 апреля турецкий авиаперевозчик не пустил на борт около 1000 россиян, следовавших из Стамбула в государства Латинской Америки.