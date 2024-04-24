Почему Turkish Airlines не возит россиян в Латинскую Америку

Почему Turkish Airlines не возит россиян в Латинскую АмерикуРоссийские дипломаты рекомендуют пассажирам судиться с авиаперевозчиком в России
Российское посольство в Турции советует российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines по месту жительства в России в связи с их недопуском на рейсы в страны Латинской Америки. До этого сотрудники дипмиссии направили жалобу в компанию, но внятных объяснений не получили.
Перед подачей иска с требованием о возмещении ущерба из-за случаев отказа турецкого авиаперевозчика в перелете в латиноамериканские страны дипломаты также посоветовали россиянам обратиться в авиакомпанию с письменным запросом для документального подтверждения недопуска на рейсы и записывать разговоры с ее сотрудниками, говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства в Анкаре от 23 апреля.
В посольстве сообщили, что Turkish Airlines и ее представительство в Стамбуле продолжают отказывать российским гражданам в перелете в страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика, Панама и другие направления) через Стамбул, несмотря на неоднократные обращения российских дипломатов. Как отмечает дипмиссия, сотрудники авиакомпании не предоставили внятных объяснений причин отказа или ссылались на установленные латиноамериканскими государствами правила въезда. При этом, как сообщает посольство, «подача иска в турецкий суд на национального авиаперевозчика, видимо, не имеет перспектив». Позже российский Совет по правам человека направил запрос к послу Турции в Москве из-за отказов Turkish Airlines принимать россиян на борт на рейсы в Латинскую Америку.
Один из туристов рассказал «Ведомостям», что недавно собирался посетить Канкун в туристических целях, но не смог вылететь туда из Турции. В итоге деньги вернули только за билет до Мексики, а обратный – аннулировали. В частности, сотрудники Turkish Airlines говорили, что электронное разрешение для путешествий по Мексике «ничего не значит». Но в мексиканском консульстве туристу уточнили, что разрешение – это и есть виза. Всего, как пишет Telegram-канал SHOT, на 19 апреля турецкий авиаперевозчик не пустил на борт около 1000 россиян, следовавших из Стамбула в государства Латинской Америки.
В интервью «РИА Новости» пресс-секретарь посольства России в Мексике Андрей Земский сообщил, что дипмиссия осведомлена о случаях недопущения россиян на авиарейсы в Латинскую Америку и что дипломаты находятся на связи с мексиканскими властями для решения этой проблемы. «В Мексике в целом наблюдается ужесточение требований пограничного контроля для иностранцев из-за обострения миграционного вопроса в стране, в том числе принимая во внимание тот факт, что многие люди используют ее как транзитную страну», – отметил Земский.
По данным американской Таможенно-пограничной службы, в прошлом году в США через мексиканскую границу прибыло свыше 2,8 млн человек – рекорд за всю историю страны. Как сообщает Fox News, только в декабре 2023 г. количество незаконных мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики, превысило 300 000 человек.
Turkish Airlines ввела строгие правила для вылетов в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, на Кубу и в Бразилию в марте. В заявлении, опубликованном на сайте авиаперевозчика, компания подтвердила факт недопуска россиян к перелетам, объяснив, что проверки в турецких аэропортах проводятся для того, чтобы предотвратить возможные отказы во въезде по прибытии в указанные страны. Например, Венесуэла требует от иностранцев целевую визу, бронь отеля, обратные билеты и приглашение, говорится в заявлении. А Мексика запрещает въезд пассажирам с долгосрочным бронированием жилья, но без зарегистрированного багажа. Куба и Бразилия отказывают во въезде иностранцам без предварительного опыта международных поездок.
Самым популярным местом отдыха россиян в Латинской Америке, по данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году была Куба. Страну посетило порядка 200 000 россиян – рост в 3,5 раза по сравнению с 2022 г. За этот же период в Мексику, согласно официальным данным мексиканских властей, въехало 60 000 российских граждан, тогда как в 2022 г. их было более 90 000. Около 30 000 туристов из России отдохнули в прошлом году на острове Маргарита в Венесуэле.
По итогам 2023 г. Turkish Airlines перевезла свыше 83 млн человек, из которых 53 млн – пассажиры на международных перелетах (рост на 14% по сравнению с 2022 г.). К 100-летнему юбилею в 2033 г. авиаперевозчик планирует довести эту цифру до 170 млн.
Ужесточение правил въезда россиян в страны Латинской Америки – результат давления США на них, полагает доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. Опасается санкций и Turkish Airlines , которая стремится охватить максимально большее количество маршрутов по всему миру и заинтересована в приобретении нового парка самолетов в США и Европе с последующим их обслуживанием, объяснил эксперт.
Turkish Airlines – госкомпания, но это все-таки коммерческая организация и власти Турции не совсем компетентны решать проблему с российскими пассажирами, отмечает Дюрре. «В любом случае это нанесло некоторый ущерб российско-турецким отношениям, и, скорее всего, Анкара постарается как-то замять инцидент, поскольку Турция не заинтересована усугублять ситуацию», – добавил эксперт.
«Ведомости» направили запросы в посольства Турции и Мексики в России и в компанию Turkish Airlines.