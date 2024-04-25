Доля Telegram в мобильном трафике приблизилась к 10%

22 апреля основатель Telgram Павел Дуров сообщил, что Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением для Android в Китае, несмотря на то что для доступа к мессенджеру в стране нужен VPN. По словам Дурова, Китай заставил Apple удалить такие приложения, как Telegram, из китайского App Store. Таким образом китайские власти заставляют пользователей переходить с iPhone на Android-смартфоны, производимые китайскими компаниями, например Xiaomi.