Доля Telegram в мобильном трафике приблизилась к 10%
Доля мессенджера Telegram в структуре мобильного трафика за два года выросла в четыре раза и составила почти 10%. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на конференции «Телеком будущего».
Шадаев также отметил рост трафика соцсети «Вконтакте» в 2,5 раза за период с февраля 2022 г. по февраль 2024 г. Показатели TikTok упали в два раза.
«Главный бенефициар по стремительному темпу роста трафика – Telegram», – подчеркнул глава ведомства.
22 апреля основатель Telgram Павел Дуров сообщил, что Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением для Android в Китае, несмотря на то что для доступа к мессенджеру в стране нужен VPN. По словам Дурова, Китай заставил Apple удалить такие приложения, как Telegram, из китайского App Store. Таким образом китайские власти заставляют пользователей переходить с iPhone на Android-смартфоны, производимые китайскими компаниями, например Xiaomi.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону 17 апреля Дуров заявил, что число пользователей Telegram может преодолеть отметку в 1 млрд в течение года. Популярность Telegram Дуров объяснил функциональностью, скоростью и безопасностью платформы.