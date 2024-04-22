Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением для Android в Китае

Под Walled garden («огороженным садом») – понимается среда, которая контролирует доступ пользователя к сетевому контенту и сервисам. Walled garden направляет навигацию пользователя в определенных областях, чтобы обеспечить доступ к выбранному материалу или предотвратить доступ к другим материалам. Магазин приложений Apple App Store – пример использования Walled garden. Пользователи не могут получить доступ к приложениям, которые не соответствуют стандартам Apple.