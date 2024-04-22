Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением для Android в Китае
Telegram является самым скачиваемым мобильным приложением для Android в Китае, несмотря на то что для доступа к мессенджеру в стране нужен VPN. Об этом сообщил основатель Telgram Павел Дуров со ссылкой на данные Google Play.
«На прошлой неделе Китай заставил Apple удалить такие приложения, как Telegram, из китайского App Store. Мы не заметили снижения количества загрузок из Китая – и я не думаю, что Telegram был главной целью этих изменений», – заявил Дуров.
По словам Дурова, таким образом китайские власти заставляют пользователей переходить с iPhone на Android-смартфоны, производимые китайскими компаниями, например Xiaomi.
Основатель Telegram считает, что в погоне за прибылью Apple в очередной раз «выстрелила себе в ногу» своей централизованной политикой приложений Walled garden.
Под Walled garden («огороженным садом») – понимается среда, которая контролирует доступ пользователя к сетевому контенту и сервисам. Walled garden направляет навигацию пользователя в определенных областях, чтобы обеспечить доступ к выбранному материалу или предотвратить доступ к другим материалам. Магазин приложений Apple App Store – пример использования Walled garden. Пользователи не могут получить доступ к приложениям, которые не соответствуют стандартам Apple.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону 17 апреля Дуров заявил, что число пользователей Telegram может преодолеть отметку в 1 млрд в течение года. Популярность Telegram Дуров объяснил функциональностью, скоростью и безопасностью платформы.