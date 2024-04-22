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Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением для Android в Китае

Ведомости

Telegram является самым скачиваемым мобильным приложением для Android в Китае, несмотря на то что для доступа к мессенджеру в стране нужен VPN. Об этом сообщил основатель Telgram Павел Дуров со ссылкой на данные Google Play.

«На прошлой неделе Китай заставил Apple удалить такие приложения, как Telegram, из китайского App Store. Мы не заметили снижения количества загрузок из Китая – и я не думаю, что Telegram был главной целью этих изменений», – заявил Дуров.

По словам Дурова, таким образом китайские власти заставляют пользователей переходить с iPhone на Android-смартфоны, производимые китайскими компаниями, например Xiaomi.

Основатель Telegram считает, что в погоне за прибылью Apple в очередной раз «выстрелила себе в ногу» своей централизованной политикой приложений Walled garden.

Под Walled garden («огороженным садом») – понимается среда, которая контролирует доступ пользователя к сетевому контенту и сервисам. Walled garden направляет навигацию пользователя в определенных областях, чтобы обеспечить доступ к выбранному материалу или предотвратить доступ к другим материалам. Магазин приложений Apple App Store – пример использования Walled garden. Пользователи не могут получить доступ к приложениям, которые не соответствуют стандартам Apple. 

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону 17 апреля Дуров заявил, что число пользователей Telegram может преодолеть отметку в 1 млрд в течение года. Популярность Telegram Дуров объяснил функциональностью, скоростью и безопасностью платформы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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