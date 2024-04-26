Защита обжаловала арест отстраненного замминистра обороны Иванова

Ранее 26 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в деле Иванова могут появиться новые эпизоды и фигуранты. До этого суд отправил под арест еще двух фигурантов дела – Сергея Бородина и Александра Фомина.