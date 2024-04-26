Защита обжаловала арест отстраненного замминистра обороны Иванова
Защита подала апелляционную жалобу на решение суда об аресте заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев, передает ТАСС.
«Защитой подана апелляционная жалоба на избрание Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей», – сказал он.
В картотеке Басманного районного суда данных об обжаловании ареста пока не появилось.
Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. По данным ТАСС, после этого министр обороны Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности.
Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Адвокат рассказал «Ведомостям», что замминистра вменяется оказание помощи неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы ему принадлежащих. Сам Иванов вину не признает.
Ранее 26 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в деле Иванова могут появиться новые эпизоды и фигуранты. До этого суд отправил под арест еще двух фигурантов дела – Сергея Бородина и Александра Фомина.